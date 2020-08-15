Локомотив - Краснодар 15 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Локомотив" сыграет против "Краснодара" второй поединок в сезоне.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Футболисты "Локомотива" и "Краснодара" в конце прошлого сезона вели очный спор за второе место в итоговой таблице чемпионата. Победил в этой гонке "Локомотив", поэтому у поединка двух сильных клубов будет немало интриг. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Краснодар 15 августа 2020.
Статистика личных встреч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
В чемпионатах России по футболу "Локомотив" и "Краснодар" играли между собой 18 раз. 3 раза была ничья, 5 встреч выиграли кубанцы, а в 10 случаях победа была на стороне "Локомотива".
Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Чуть больше шансов на успех у "Локомотива".
Прогноз на матч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Итогом поединка станет ничья.
Составы команд на матч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Матч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Краснодар можно будет посмотреть с 19:00 на канале "Матч ТВ".
Трансляция матча Локомотив - Краснодар 15 августа 2020
Трансляция матча Локомотив - Краснодар 15 августа и начнется с 19:00 на канале "Матч ТВ".