Врач назвал виды спорта, которые убивают наши ноги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда мы отдаем ребенка в спортивную секцию, то часто мечтаем о выдающихся достижениях, медалях и соревнованиях. Ну или крепком здоровье, подвижности и выносливости чада. Но если вид спорта выбран неправильно, вместо пьедестала почета можно оказаться на больничной койке. Или, в лучшем случае, после нескольких лет упорных тренировок так и не добиться значимых результатов.

Чтобы этого не произошло, нужно учитывать особенности характера, склонность к определенным видам спорта и, самое главное, изначальное состояние здоровья. Поэтому перед тем, как приступать к тренировкам, нужно проверить сердце, легкие, суставы и стопы. И если с первыми пунктами все более-менее понятно, то предложение сходить к ортопеду или подиатру (врач, занимающийся здоровьем стоп) может вызвать некоторое недоумение. Но именно от здоровья стоп во многом зависит успешность тренировок и вероятность получить травму. О том, как правильно подбирать нагрузку, мы поговорили с Владимиром Нечаевым, врачом высшей категории, ортопедом-травматологом, спортивным врачом, мастером спорта по легкой атлетике (марафонский бег). С 1979 до 2001 г. был врачом сборных страны по марафонскому бегу, спортивной ходьбе и триатлону.

- Одна из основных функций нашей стопы – это снижение ударной нагрузки, то есть амортизация, - поясняет Владимир Нечаев. - Если мышцы, суставы и сухожилия работают неправильно, то даже легкий бег и ходьба становятся настоящим стрессом для организма. Например, при плоскостопии нарушается работа мышц, происходит дестабилизация костей стопы. Вслед за этим нарушается работа подошвенного апоневроза, коленных суставов, позвоночника и даже изменяется прикус.

В обычной жизни это проявляется усталостью ног, отеками, дискомфортом при долгой ходьбе. Но когда дело доходит до спорта, нагрузки резко возрастают. И даже начальные формы плоскостопия не только не дадут достигнуть значимых результатов, но и могут только сильнее подорвать здоровье.

- Поэтому сейчас часто можно услышать совет: если болят ноги — обратитесь к подиатру, - говорит наш эксперт. - Подиатр – это специалист, который занимается здоровьем стоп. Именно он проверит, есть ли плоскостопие, не нарушена ли походка. К нему же можно обратиться с болями в стопе, голеностопных суставах, в коленях и даже с искривлением позвоночника.

Виды спорта, которые вредят ногам

1. Хоккей, футбол, баскетбол, волейбол.

Все они для человека с плоскостопием останутся не более чем приятным времяпрепровождением. Играть можно только на любительском уровне, так как во время тренировок на стопы и ноги приходится колоссальная нагрузка. При игре в футбол повышенные нагрузки испытывают и коленные суставы, которые и так разбалансированы при плоскостопии или при небольшой разнице в длине ног.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы помочь стопе, можно использовать специальные ортопедические стельки, которые вкладываются в обувь. Но чтобы они работали как нужно, их нужно сделать на заказ с учетом индивидуальных особенностей стоп.

2. Легкая атлетика: бег, прыжки, спортивная ходьба.

Все эти виды спорта - ударная нагрузка для слабых мышц и разбалансированных суставов. Единственное исключение – легкие пробежки в специально подобранной ортопедической обуви. В этом случае происходит тренировка нужных мышц и состояние здоровья может даже улучшиться. Но и здесь важно не переусердствовать. Никаких полумарафонов и долгих тренировок.

Если пренебрегать этими правилами, может появиться боль в пятке, которая возникает практически у 25% атлетов из-за перегрузок и микронадрывов сухожилий. В этом случае поможет отдых и разгрузка стопы с помощью ортезов – индивидуальных ортопедических стелек.

3. Фигурное катание.

Этот красивый вид спорта дает колоссальные нагрузки на связочно-мышечный аппарат. Жесткая фиксация, сложные прыжки, приземление на нестабильную опору – все это вызывает перенапряжение. Со временем этот вид спорта приводит к деформации стопы даже у здоровых людей. Что уж говорить о тех, у кого есть какие-то функциональные нарушения.

Научиться кататься на коньках «для себя» плоскостопие не помешает. Но в профессиональный и даже любительский спорт без консультации врача лучше не идти.

4. Балет и художественная гимнастика.

Причины те же: повышенная вероятность травм нижних конечностей, большая нагрузка на стопы, прыжки, соскоки, давление на пальцы. У балерин из-за постоянного хождения на полупальцах с возрастом уменьшается поперечный свод стопы. То есть развивается приобретенное плоскостопие.

В этих видах спорта нельзя использовать ни ортопедическую обувь, ни ортезы. А значит, разгрузить стопу не получится.

- Профессиональный спорт – это повышенные нагрузки на весь организм. Но даже если вы решили заняться спортом сами или отдать ребенка в секцию «для здоровья», не поленитесь перед этим сходить на прием к подиатру. Это значительно снизит шансы закончить спортивную карьеру на больничной койке, – говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии. - Ведь изначальные проблемы с ногами могут быть не видны и не ощутимы. И только профессионал сможет определить, есть ли риск возможных травм в будущем.