Почему знаменитые белорусские заводы забастовали против Лукашенко

Работники МТЗ выдвигаются на улицы Минска 14 августа. Фото: REUTERS

К протестующим в Белоруссии присоединились рабочие ведущих республиканских заводов. И это в корне меняет дело, ведь это все люди, работающие на государство — масштабной приватизации в Белоруссии после распада СССР так и не случилось. Больше того, именно крупнейшие заводы страны приводят в пример, когда говорят об успехах Лукашенко во главе государства: олигархам ничего не отдали, сами создали эффективные производства.

«Комсомолка» изучила, что из себя представляют заводы, чьи рабочие объявляют забастовки.

Мы не стали повторять это в каждом пункте, но это важно понимать: все перечисленные предприятия были созданы в советские времена, и все они сейчас под контролем белорусских властей.

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ)

Что производит. Гигантские карьерные самосвалы, занесенные в книгу рекордов Гинесса как самый большой в мире автомобиль. Товар этот штучный и специфический, хотя бы потому что львиная доля (порядка 95%) продукции идет на экспорт. Внутри страны карьерные самосвалы просто не нужны.

Сколько человек работает. Порядка 10 тысяч сотрудников. Градообразующее предприятие для города Жодино.

В каком состоянии. Предприятие переживает кризис: спрос на самосвалы упал, соответственно, сократилось и производство. По итогам прошлого года, экспорт снизился на 61,7% - мягко говоря, ощутимое падение. Чистая прибыль сократилась почти на 20%. Руководство предприятия кивает на замедление экономического роста в мире, а оппозиционные СМИ критикуют систему дистрибуции завода. Падение прибыли совсем не кстати: на заводе висят кредиты как местных, так и иностранных банков, а также долги по взносам в Фонд национального развития, это такая белорусская кубышка.

Связь с Россией. Самая прямая, наша страна - главный покупатель БелАЗов. Таких гигантов в России просто не производят. КамАЗы, как любят выражаться в белорусских СМИ, младшие братья великанов из Жодино.

Минский тракторный завод (МТЗ)

Что производит. Как нетрудно догадаться, тракторы. Те самые знаменитые «Беларусы», которые хоть землю вспашут, хоть снег расчистят, хоть городские улицы в жаркий день водой польют. Тут же собирают и различную спецтехнику.

Сколько человек работает. Больше 15 тысяч человек.

В каком состоянии. По итогам прошлого года удалось увеличить чистую прибыль аж в 37 раз! Впрочем, такие фокусы для завода не в новинку, по итогам 2018-го, например, чистая прибыль упала в 13 раз. Причина таких скачков — изменение курсов валют. Но в коронакризисный 2020-й предприятие вошло с истощенными запасами: свободных средств осталось всего 4,9 млн белорусских рублей. При этом долги завода выросли на четверть и превысили 1 млрд рублей.

Связь с Россией. Продукция МТЗ — самые популярные тракторы в России. По данным компании «Клеффманн Групп», проводившей анализ этой темы, среди купленных после 2012 года машин больше половины (56%) сошли с белорусского конвейера. Хотя в России немало своих тракторных заводов, один бурно развивающийся в последние годы «Ростсельмаш» чего стоит. А есть еще производства в Тамбове, Санкт-Петербурге, Тамбове, Челябинске… Так что тут МТЗ играет на конкурентном поле.

В пятницу к акциям протеста присоединились тысячи рабочих крупнейших предприятий Белоруссии. Фото: REUTERS

Белорусский металлургический завод

Что производит. Это крупное предприятие черной металлургии. Его особенность в том, что тут металл проходит полный производственный цикл: от плавки до шурупа. В 2011-2015 годах на заводе прошла масштабная реконструкция, которая вдохнула в производство новую жизнь.

Сколько человек работает. Примерно 11 тысяч.

В каком состоянии. Последние несколько лез завод работает в минус. Руководство пытается найти новые рынки сбыта, но пока удается лишь сократить убытки. Как и многие другие предприятия, БМЗ сильно закредитован, но большая часть долга — у белорусских банков. Завод регулярно получает господдержку в виде денег на уплату долгов или отсрочек по электроэнергии.

Связь с Россией. Примерно 20% продаж завода идут в Россию, причем эта цифра падает.

«Беларуськалий»

Что производит. Один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений.

Сколько человек работает. Порядка 16 тысяч.

В каком состоянии. С учетом того, что спрос на минеральные удобрения в мире растет, а некоторые их виды производит только «Беларуськалий», предприятие на коне. Сейчас это один из главных кормильцев белорусского бюджета. По итогам 2019 года чистая прибыль выросла на 14,4%.

Связь с Россией. Наверно, была бы больше, если бы крупнейший мировой производитель минеральный удобрений не работал бы в России — это компания «Уралкалий». До 2013 года эти два мировых гиганта работали на экспорт в третьи страны совместно, но белорусская сторона разорвала это соглашение. Официальный Минск утверждал, что не видит смысла в альянсе с «Уралкалием».

Работники Минского автозавода на митинге. Фото: REUTERS

«Нафтан»

Что производит. Это крупнейшее в Белоруссии нефтеперерабатывающее предприятие производит бензин, дизтопливо и другую продукцию.

Сколько человек работает. Примерно 10 тысяч.

В каком состоянии. В прошлом году предприятие вышло в плюс, но это уже не так важно. Коронавирус сильно ударил по всей нефтяной отрасли планеты. В частности, европейцам, которые получали большую часть продукции «Нафтана», просто не нужно было столько бензина: из-за карантинных мер все сидели по домам. Насколько значительным окажется падение спроса, покажут цифры отчетности предприятия.

Связь с Россией. Сейчас практически никакой. Долгое время белорусская нефтепереработка строилась на дешевой российской нефти. Ее поставляли братской республике по внутренним ценам, а бензин на экспорт в Европу шел уже с рыночным ценником. Из-за изменения налогообложения нефтяной отрасли России от этой схемы отказались. Платить больше Минск не захотел и стал искать замену соседскому сырью. Теперь на «Нафтане» перерабатывают нефть из Норвегии и США.

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