"Я в шоке": подруга Валентины Легкоступовой требует посадить третьего мужа певицы Юрия Фирсова

Валентина Легкоступова с Юрием Фирсовым Фото: СОЦСЕТИ

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в реанимации, так и не выйдя их комы. Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась на 55-м году жизни. Она несколько дней находилась в реанимации. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. Известие о кончине потрясло общественность. Подруга звезды 80-х Ольга Зарубина не смогла сдержать эмоций.,

Певица Ольга Зарубина буквально разрыдалась, узнав о смерти Валентины Легкоступовой. Они близко дружили, вместе гастролировали.

"Неужели это козел ее, муж этот? Никак не могу понять, что происходит. Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть. Старый человек может упасть… У меня нет слов! Я в шоке", - всхлипывая, поведала бывшая жена Александра Малинина.

Она заявила, что ей не нравился внешний вид третьего мужа Валентины Легкоступовой. "Есть такая профессия физиономист, то есть по лицу можно определять людей. Что-то как-то меня смущало… Я в последнее время много думала о ней. Не знаю, с чем это связано. Его нужно посадить, разорвать на куски", - рыдая заявила Зарубина.

Она также отметила, что в какой-то момент посчитала историю с травмированием подруги пиаром. "Многие подумали, что это черный пиар. У нас же любят так делать, я тоже думала над этим. А потом поняла, что нет. Не может быть такого пиара. Не может человек пиариться на своем здоровье. Это исключено. Пусть будет земля пухом. Пусть светлая память о ней будет", - цитирует 5-tv.ru исполнительницу хита" На теплоходе музыка играла". Зарубина добавила, что из-за смерти подруги теперь не сможет спать

В настоящее время следствие считает, что Валентина Легкоступова получила травмы, предположительно, упав в своей квартире, ее никто не избивал. "Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения в квартире", - делился осведомленноый источник. Он отметил, что, вероятно, к моменту получения травмы артистка с мужем не один день употребляли спиртное. Следователи также опросили дочь певицы Анетту Бриль и самого Юрия Фирсова.

Легкоступова вышла замуж за язтсмена месяц назад. Он пока находится в статусе свидетеля по делу о смертельной травме певицы.Фирсов - мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы. Последние годы зарабатывал на жизнь тем, что набирал команды и устраивал регаты. После свадьбы он перебрался в квартирку жены в Текстильщиках, откуда пару и увезли в больницу после долгого запоя.