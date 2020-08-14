"Не уходи!": муж умершей Валентины Легкоступовой упал в обморок

Юрий Фирсов тяжело переживает смерть любимой женщины Фото: СОЦСЕТИ

Валентины Легкоступовой умерла 14 августа в реанимации, так и не выйдя из комы. Тяжелее всего сейчас третьему мужу певицы Юрию Фирсову. Они поженились месяц назад, обвенчались. И не успели насладиться счастьем. Судьба-злодейка распорядилась по-своему.

Вдовец Валентины Легкоступовой вне себя от горя. Яхтсмен Юрий Фирсов потерял самое дорогое, что у него было. Теперь он вдовец.

Как признался друг певицы, концертный администратор Александр Герасимов, Юрий едва стоял на ногах с того момента, когда исполнительница хита "Ягода-малина" впала в кому. "Валя упала в ванной за три дня до того, как оказалась в больнице. Юра стал переживать: «Валя, надо обратиться к врачам!». Но она лишь отмахивалась: «Ничего страшного, все пройдет!». Они уехали в дом отдыха, но там на третий день ей стало плохо. Юра привез ее домой, стал звонить родне. Приехала дочь...", - поведал приятель.

Как передает Собеседник.Ru, Фирсов, узнав о смерти жены, потерял сознание. Ему пришлось вызвать скорую помощь.. "Валя, не уходи!", - только и смог вымолвить вдовец, когда он пришел в себя.

Сейчас убитый горем мужчина еле ходит, пьет без конца сердечные капли. "Я за него очень переживаю: ему самому бы выжить!", - говорит Герасимов.

Напомним, Валентина Легкоступова находилась в коме после экстренной операции. Женщину обнаружила в невменяемом состоянии дочь Анетта. По одной из версий, певица нескольких дней выпивала с мужем. До брака они встречались пять лет. "Юра написал мне в социальной сети и позвал принять участие в регате. А я, хоть и выросла на берегу моря, когда вижу яхту или корабль, то уже на берегу чувствую себя плохо. Поэтому несколько раз тактично отказывала ему, объясняя, что страдаю морской болезнью. А потом вдруг решила: а почему бы и нет?! И неожиданно для себя увидела в Юре свое зеркальное отражение. Мы даже внешне похожи", - делилась 54-летняя артистка.

Поговаривали, что у Юрия сложились сложные отношения с родными Легкоступовой, в частности, новый супруг не нашел общего языка с младшим сыном вокалистки Матвеем. В семье разгорелся конфликт, после которого Валентина практически перестала поддерживать с детьми отношения.