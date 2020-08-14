Соболев - о потере сознания футболиста «Ахмата»: «Он молодец, спас свою команду в этом эпизоде»

Игрок "Спартака" Александр Соболев.Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболе прокомментировал победу над грозненским «Ахматом».

Перед началом игры стало известно, что на тренерской скамейке московской команды не будт главного тренера Доменико Тедеско. Соболев рассказал, как команда восприняла эту новость

- Мы уже знали до игры, что его не будет. Он для нас важен, важно, когда он находится на тренерской бровке. Мы чувствовали, что его не хватает. Но, думаю, хорошо сегодня сыграли.

Один из самых ярких эпизодов матча - попадание мяча в голову Зорана Нижича после удара слёта Соболева. Александр поделился своим видением эпизода.

- Понсе принял мяч, отпустил его, я пробил и попал ему (Нижичу) в лицо. Я сразу подбежал, засунул ему пальцы в рот, чтоб он не смыкал челюсть. Он молодец, спас свою команду в этом эпизоде.

Первый гол в ворота «Ахмата» забил Джордан Ларссон с пенальти. Соболев рассказал, не хотелось ли ему поправить личный зачёт по голам и пробить самому.

- У нас есть установка, написано, кто бьёт пенальти. Если бьёт Ларссон - бьёт Ларссон, напишут меня - пробью я. Это не важно, на самом деле.

«Спартаку» и в этом матче отменили гол после просмотра системы VAR. Александр Соболев рассказал, как команда переживает подобные эпизоды во время игр.

- Когда отменяют голы, становимся злее и хотим забить ещё. Понимаем, что нужно забивать больше: четыре-пять. Сегодня отменили гол, но мы играли дальше и забили два.