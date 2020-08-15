«Барселона» опозорена в Лиге чемпионов: теперь даже Месси может уйти из клуба

В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонская команда позорно разгромлена «Баварией» со счетом 2:8. Фото: REUTERS

В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонская команда позорно разгромлена «Баварией» со счетом 2:8. В истории «Барселоны» были разные времена. Но это катастрофа – одна из самых черных и унизительных страниц. Это настоящее дно: восемь голов «Барса» не пропускала 74 года! Первые за 12 лет клуб остался без единого трофея» А это значит, что Каталонию ждет сине-гранатовая революция.

1. «Барселона» отправит в отставку главного тренера

Самый очевидный шаг. Кике Сетьен сейчас самый ненавистный тренер в Каталонии. Банда звезд «Барселоны» просто проглотила его, и даже не прожевав, выплюнула. Сетьена и раньше собирались уволить, а теперь выставят за дверь и спустят с лестницы самым унизительным образом. Хотя после такого позора, конечно, надо уходить самому.

2. Клуб должен взять харизматичного наставника

Но кто будет возрождать «Барсу»? Кандидатов несколько, среди основных – Маурисио Почеттино, тот самый что работал в «Тоттенхэме». А есть еще легенда Каталонии Хави – когда он был на поле, «Барселона» была великой. В тяжелые времена команде нужен тот самый человек, который поведет ее за собой, настоящий лидер, кому будут верить игроки и болельщики.

3. Лионель Месси может покинуть «Барсу»

Да, эпоха Месси-Роналду уходит безвозвратно. Но разве о такой футбольной старости мечтал аргентинец? Лео наверняка и дальше думал собирать титулы, пусть не пачками, как раньше, но хотя бы по одному-два за сезон. А тут такой позор!

Так может не зря ходили слухи об интересе к Месси со стороны итальянского «Интера»? Общие опасения выразил один из бывших игроков «Барсы» Мирамотес: «Малыш может разозлиться, он поймет, что здесь ему делать нечего, и решит уйти». Хотя, как знать, может быть Месси в своем нынешнем состоянии тянет команду на дно?

4. Из клуба могут вышвырнуть президента Бартомеу

И возможно будут правы. Совет директоров «Барсы» должен собраться на следующей неделе, и там решит судьбу босса клуба. И действительно, надо что-то менять. «Барселона» - один из самых мощнейших брендов мира, а вынуждена переживать такой позор. Это именно Бартомеу привел в клуб тренера, которой не уважают игроки. Это именно этот президент в свое время продал Неймара, и не взял никого взамен. Это именно он купил Коутинью за 145 млн евро, а потом отдал его в аренду «Баварии». А все для того, чтобы бразилец организовал шикарные похороны клубу, которому принадлежит! Пожалуй, это худшая сделка в истории «Барсы».

Список претензий к боссу можно продолжать бесконечно. Но «2:8» - это то, что Бартомеу может не пережить на своем посту.

5. «Барселону» ждет большая распродажа?

«Неприкасаемых нет. Я первый, кто готов уйти в этом случае, если нужна новая кровь. Потому что мы достигли дна», - нашел в себе силы признать позор лидер «Барсы» Жерар Пике.

От дна можно оттолкнуться, чтобы стремительно всплыть на поверхность. Только боссам клуба что-то надо делать. Куда-то сбагрить Коутинью (скорее всего в Англию) пусть и зафиксировать при этом в убытки десятки миллионов евро. Решить, как поступить с другими звездами клуба. И наконец определится с Лионелем Месси: 33 летний аргентинец – будущее клуба? Вокруг него строить новую «Барселону»? А если нет – кто станет новым символом футбольной Каталонии?