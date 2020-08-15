Недооцененная. Она – мое детство: артисты и фанаты вспоминают Валентину Легкоступову

Друзья и коллеги по сцене с горечью пишут в соцсетях, что ушла из жизни певица Валентина Легкоступова. Фото: Мила СТРИЖ

Улыбчивая, компанейская, абсолютно профессиональная на сцене… Друзья и коллеги по сцене с горечью пишут в соцсетях, что ушла из жизни певица Валентина Легкоступова. Ей не было еще и 55.

Композитор Юрий Лоза считает, что при жизни певицу недооценили. Вспомнил, как два года назад она бесплатно выступала на православном фестивале в Бывалино и опубликовал ее снимок в компании друзей, на котором Валентина Легкоступова жизнерадостная и уверенная, что лучшее еще впереди.

- Как всегда, завела публику и ушла со сцены под восторженные овации благодарных зрителей. Мы были в добрых отношениях не один десяток лет. Улыбчивая, компанейская, всегда готовая поддержать любое доброе начинание, абсолютно профессиональная на сцене. Как часто бывает с талантливыми людьми – недооцененная и недораскрученная, - написал в соцсетях Юрий Лоза.

О проникновенном творчестве Легкоступовой вспомнили и музыкальные критики.

- Песня «Ты меня не оставляй» Раймонда Паулса и Андрея Вознесенского была написана для Аллы Пугачевой. Которая даже записала ее и успела полюбить. Но, потом сама же велела уничтожить фонограмму. И лишь много лет спустя, отдавая дань Вознесенскому, спела ее на последнем юбилейном концерте Паулса. Проникновенное исполнение Валентины Легкоступовой Пугачева очевидно взяла за основу, - написал Алексей Зотов.

О совместных годах учебы в академии имени Гнесиных в классе Иосифа Кобзона вспомнила певица Валерия.

- Валюшка уже тогда была яркой, заметной студенткой. Помимо ее таланта, она и внешне на себя обращала внимание - волосы ее всегда были заплетены в толстую косу до пояса. Валя была очень разносторонним музыкантом, ей был подвластен любой жанр – от джаза до фолка, а широкой публике она была известна только благодаря популярным песням, как «Ягода-малина», - написала в соцсетях Валерия. - Как горько, что жизнь ее так рано и нелепо оборвалась.

Композитор Юрий Лоза считает, что при жизни певицу недооценили. Вспомнил, как два года назад она бесплатно выступала на православном фестивале в Бывалино и опубликовал ее снимок в компании друзей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Валя – это та самая эстрада 80-х, которая канула в Лету, поскольку голоса-то остались, а вот Родины уже нет. Что у нас тогда было? «Шире круг» да «Песня года». Из декораций – только елочный дождик на сцене, да лосины с люрексом… Но сколько истинных талантов, сколько шлягеров, которые мы слушаем до сих пор. Ягода-малина. Валя Легкоступова. Сколько уже таких невыясненных смертей – от Панина до Цывиной, - написал актер Станислав Садальский.

В музыкальном проекте «Три аккорда» с Валентиной Легкоступовой участвовала певица Юлия Савичева. Новость о смерти коллеги она узнала от журналистов.

- У нее была гримерка рядом, и мы общались, дарили друг другу сладости и поддерживали друг друга. Она запомнилась светлой и мощной энергией, позитивом, - сказала Юлия Савичева.

Телеведущая Елена Старостина написала: «Валя, Валечка… какой ужас». Тепло отозвался актер Эммануил Виторган: «Такая светлая! За что?»

Фанаты тоже не могут пока принять, что певица скоропостижно ушла. Все надеялись, что она выкарабкается.

- Нет, как так? Она – мое детство, голос из детства. Ягода-малина нашей эстрады, – написал Нурлан Намазбеков.

- Как жалко. Не могу поверить. Такая красивая. Последнее время, когда видела ее, восхищалась красотой, ухоженностью, - написала Инна Некрасова.

- Замужество оказалось роковым для талантливой певицы, - считает Мария Костицкая.

- Совсем недавно она участвовала в телевизионных шоу и была такая счастливая. Постила фотографии из Крыма с мужем, глаз радовался. А теперь на все это невозможно смотреть с радостью, - написала Елена Ковалева.

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