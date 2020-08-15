Польша будет финансировать СМИ в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отринув ложный стыд и неактуальные нормы международного права, Польша намерена ввязаться во внутренние дела Белоруссии, на что у нее, по мнению Варшавы, есть полное право. Во-первых, Польша входит в Евросоюз и, мало того, в НАТО, а значит, принадлежит к странам «демократии», которым позволено все и немного больше. Ну, а во-вторых, Белоруссия является соседом Польши, а сами поляки совсем не забыли, что часть Белоруссии, как и Западная Украина, кстати, ранее входили в состав Речи Посполитой.

- Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ Белоруссии, - заявил не какой-нибудь там радикал-депутат, а целый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Сейме. И напомнил, что Польша уже «много лет финансирует «Белсат», потратив около 40 млн злотых (более 10 млн долларов). Поэтому в момент, когда в Белоруссии в любой момент может быть отключен интернет, журналистских каналов должно быть как можно больше». Почему в самой Польше после вступления в ЕС не осталось ни одного значимого независимого СМИ, принадлежащего полякам, как заявила группа польских экспертов, проведших не так давно свое расследование на эту тему, Моравецкой почему-то говорить не стал. Наверное, это, как сейчас стало модно говорить, совсем другое.

Казалось бы, ничего нового. Для тех, кто хоть немного в теме, вмешательство Польши во внутренние дела Белоруссии давно не являются даже секретом полишинеля. Помимо телеканала «Белсат» вещающего из Варшавы, который смотрят более миллиона белорусов, с территории этой страны вещают и «Радио Рация», «Европейское радио для Беларуси», «Радио Полония» (направленное на этнических поляков в РБ), интернет-порталы «Белорусский партизан», «Историческая правда». И в большинстве их польская сторона принимает участие. В том числе и финансовое. Это, не говоря уже о давно функционирующих фондах, центрах и клубах «Свободная Беларусь», «Польша – Беларусь», Польско-американский фонд свободы, «Помощь полякам на востоке», «Через границы», «Имени С. Батория» и т.д. Свою работу все они вели не один год, но можно констатировать, что ничего в этом отношении не изменилось. Вдруг, откуда ни возьмись набравший уже около полутора миллионов подписчиков Телеграм-канал NEXTA администрируется двумя молодыми людьми также с территории Польши.

Но все, что было до этого, еще вполне укладывалось в какие-то приличия и нормы. Потому что эти структуры осуществляли свою работу на Белоруссию, пусть и на иностранные деньги, но из зарубежья. Сейчас же глава польского правительства заявил о грядущем финансировании из-за рубежа СМИ на территории самой РБ. Но, как вы понимаете, никто в Европе не будет против такого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, потому что во все всегда «вмешивается Россия» Хайли лайкли. Какие вам еще доказательства?

Понятно, что Польша сейчас, как, пожалуй, никто, заинтересована в смене власти в Белоруссии. И потому пытается решить сразу две задачи одним махом. Одна – создать форпост на западных границах России из недружественных Москве государств (республики Прибалтики, Польша, Украина, а при удаче – теперь и Белоруссия), чтобы изолировать нашу страну на Западе сплошным кордоном. И возникший недавно «Люблинский треугольник» (трехсторонняя платформа политического и экономического сотрудничества Польши, Литвы и Украины) превратить после вхождения в его состав Белоруссии в «Люблинский квадрат». С другой стороны, такой формат позволит оформить в максимально реализуемой форме давние устремления тамошних националистов: «Польска от можа до можа» (Польша от моря до моря – имеется в виду от Балтийского до Черного – прим. авт.). Идея, бывшая пределом мечтаний еще Юзефа Пилсудского Игнация Падеревского и т.д. Понятно, что формально независимые государства все равно сохранятся, но Варшава в этом мини-блоке будет играть доминирующую роль и определять практически все, примерно, как США сейчас в НАТО. А там, смотришь, усилившаяся новыми вассалами Польша сможет выдвинуть определенные претензии и Германии.

И совершенно ясно, что судьба самой Белоруссии и населяющих ее граждан в таком формате никого не интересует. В конце концов, плантаций клубники в той же Польше много. Одни украинцы могут и не управиться со всем. Для этого и свобода слова будет такая, какая нужна, а не какая-то абстрактная «общечеловеческая».

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