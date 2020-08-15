Фанаты ЦСКА: Жыве, Беларусь!

Игроки ЦСКА радуются забитому голу в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Тамбов" (Тамбов). Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Карантинные меры вернули наш футбол в 90е. Полупустые трибуны, скучающая милиция и даже улицы перед стадионом никому не приходит в голову закрывать от автомобилей. Но если тогда русский футбол в принципе считался странным занятием для странных людей, то сейчас в нем кипят страсти. В том числе и политические.

Матч ЦСКА- «Тамбов» едва ли был главным в туре. Но в свете белорусских протестов было интересно, как среагируют склонные к любой веселой активности фанаты. Тем более что для ЦСКА Белоруссия страна родная, фамилию тренера москвичей настойчиво просят писать по-белорусски Виктор Ганчаренко.

В первом тайме из-за травмы покинул поле Алан Дзагоев, его место занял ещё один игрок из братской республики Илья Шкурин.

Когда в перерыве запустили песню Виктора Цоя «Перемен», ставшую символом протестных акций в Минске и других городах, это можно было расценить, как дань памяти певцу, он разбился ровно 30 лет назад.

Но потом белорусский форвард Шкурин забил «Тамбову», и фанатская трибуна зарядила «Живе, Беларусь», высказав своё отношение к политической повестке. Гол Шкурина, кстати, оказался победным. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.