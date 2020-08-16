Миочич и Кормье провели третий поединок между собой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь с 15 на 16 августа в США прошел очередной турнир под эгидой UFC - "номерное" соревнование 252. Главным боем этого турнира стала схватка двух великих бойцов в своей весовой категории - в третий раз в октагоне сошлись Даниэль Кормье и Стипе Миочич. Кормье - хороший друг Хабиба Нурмагомедова, они работают у одного тренера Хавьера Мендеса. Счет в личных встречах после двух схваток - 1:1. В третьем поединке должно было решиться, кто же из этих двух спортсменов лучший.

И эту встречу уже успели окрестить "схваткой за наследие". Кормье объявил, что для него Стипе Миочич, чемпион UFC в тяжелом весе, станет для него последним боем в карьере. Миочич - единственный в промоушене боец, который трижды защищал свой чемпионский пояс. Очередное испытание предстояло ему в поединке против Даниэля Кормье.

В первом раунде поединка была небольшая обстановка - Даниэль Кормье ткнул по ходу боя в глаз Стипе Миочичу. Стипе дали время восстановиться, Даниэлю - сделали внушение, после чего DC извинился за этот проступок перед своим соперником. По мнению многих экспертов, первая пятиминутка была за Кормье. В финале же второго раунда Стипе Миочич вогнал в угол своего соперника. Он обрушил его на канвас и провел серию ударов, но Даниэль Кормье выдержал ту атаку, избежав нокаута.

И третий раунд прошел в целом в равной борьбе, однако для Кормье тяжело дался финиш прошлой пятиминутки, когда пришлось выдержать всю мощь ударов Миочича. И в перерыве перед четвертым раундом Даниэль сказал, что плохо видит левым глазом - ему "прилетело" от Стипе.

Четвертый раунд был довольно ровный, и во время него в соцсетях "всплыла" даже Перис Хилтон. Светская львица сказала, что внимательно следит за ходом боя друга Хабиба Нурмагомедова и Стипе Миочича. А вот уважаемый в мире UFC эксперт Брэтт Окамото у себя в Твиттере написал, что по его подсчетам после четырех раундов счет 2:2.

В середине пятого раунда пошел бой на встречных курсах - после клинча в начале последовали серии ударов как от Кормье, так и от Миочича. Но постепенно Стипе вжал соперника в угол. А с финальной сиреной оба спортсмена победно вскинули вверх руку. И впервые за три поединка предстояло выяснить победителя решением судей.

И судьи отдали победу Стипе Миочичу. Американский хорват защитил в очередной раз чемпионский пояс. Кормье ушел побежденным.