"Марш за свободу" в Белоруссии 16 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

В Минске пройдут два митинга - за действующего президента, а также акция несогласных с результатами выборов Фото: REUTERS

В Белоруссии 16 августа состоится "Марш за свободу". Акция заявлена как общенациональная и планируется по всей стране. В Минске по проспекту Независимости и другим центральным улицам города пройдут несогласные с результатами голосования на президентских выборах. Начало акции - в 14.00.

Напомним, по данным ЦИК Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10 процентов, но уверена, что ее реальный результат другой.

В этот же день в Минске соберутся сторонники действующего президента Лукашенко - они тоже заявили, что их акция мирная и призвали присоединиться к ним всех, кому "кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". Этот "митинг солидарности" состоится тоже на проспекте Независимости. Его начало запланировано на 12.00.