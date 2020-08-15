"Думаете, что президент умер или сбежал - не дождетесь!": самые яркие цитаты Лукашенко 15 августа

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Фото: Кадр видео

Суббота для высших чиновников Белоруссии прошла даже более напряженно, чем рядовые будни. 15 августа Александр Лукашенко провел совещание в Центре стратегического управления Минобороны, где прояснил свою позицию по ситуации в стране, объятой протестами. Сайт kp.ru приводит самые яркие высказывания белорусского президента.

О протестах

- Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства.

Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время люди хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?

Забастовки на предприятиях Лукашенко назвал "ножом в спину" Фото: REUTERS

О фейках

- У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинаются фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится.

О своих целях

- У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство. Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь!

Лукашенко заявил, что у него нет собственности за пределами его страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об угрозах семьям военнослужащих

- Я, как Президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям.

О реакции россиян на протесты

- Некоторые россияне, слишком умные, начинают кричать: «Беларусь, так и этак!». Я хочу сказать, что защита Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. И если Беларусь не выдержит, покатится эта волна и туда, поэтому за нас так уцепились.

Лукашенко просит не провоцировать людей с оружием Фото: REUTERS

О месте Беларуси

- Вы видите заявление этих государств, которые находятся на западе от нас. Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек.

Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном.

О внутриполитической ситуации

- Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы.

15 августа сотни людей собрались у гостелерадиокомпании Белоруссии Фото: REUTERS

О предложениях из-за рубежа

- Руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, предложили властям Беларуси некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал: посредничество между кем и кем? Говорят, властям Беларуси предложили. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Я так понимаю, недавно они там создали то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите.

О сотрудничестве с Владимиром Путиным

- Сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.

Об экономике и последствиях забастовок на заводах

- Что касается работы экономики - наиважнейший вопрос. Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего. Необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет.

Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. И перекрестятся.

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