Врач-кардиолог рассказала, какие летние ягоды снижают риск образования тромбов

Также на даче или фруктово-овощном рынке можно найти настоящие природные антисептики, которые помогут при хронических болезнях Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Один из лидеров рейтинга самых полезных ягод для нашего сердца и сосудов — малина, - говорит врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. - Малина богата витамином С и, кроме того, в ней содержатся вещества наподобие аскорбиновой кислоты, которые предотвращают образование тромбов в сосудах.

Это актуально, в том числе, в связи с продолжающейся эпидемией ковид. Как известно, от коронавируса страдают не только легкие, но и сосуды, повышается риск тромбообразования. Так что ценность малинового варенья этой осенью будет даже выше, чем традиционно в сезон простуд, рассказала «КП» врач-кардиолог.

Также Ольга Молчанова выделяет вишню — в ней тоже высокое содержание веществ, препятствующих образованию тромбов. В эту же категорию ягод - защитников сосудов входят черная и красная смородина, клубника и ежевика.

- Не могу не сказать отдельно о крыжовнике. Его еще называют северным виноградом. Чрезвычайно полезная ягода! - добавляет врач. - В нем содержится колоссальное количество витамина С и ценных веществ-биофлавоноидов. Старайтесь съедать в день хотя бы горсть крыжовника.

Еще среди сезонных даров дач и огородов кардиолог Ольга Молчанова отметила как наиболее полезные плоды тыкву, сладкие перцы, свеклу, репу, лук, морковь и белокачанную капусту.

- Капуста обладает также антисептическим действием, что особенно полезно для кишечника. И еще с этой точки зрения важна клюква, - пояснила врач. - Эта ягода — очень мощный природный антисептик. Если у человека есть какие-то хронические заболевания почек и кишечника, не требующие серьезной лекарственной терапии, то отвар клюквы или свежие ягоды помогут улучшить состояние и снизить риск обострений.

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Главный кардиолог назвал пять условий, которые помогут сберечь здоровье сердца и сосудов

- Все очень просто, есть пять основных правил, придерживаться которых может каждый, - рассказал «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов. - Вам нужно:

1) бросить курить, включая отказ от электронных средств нагревания и доставки табака;

2) не переедать;

3) не злоупотреблять солью;

4) ограничивать животные жиры;

5) ввести в свой ежедневный режим разумные физнагрузки.

- Физическая активность помогает раскрыть так называемые микроциркуляторные русла, капилляры, - поясняет профессор Бойцов. - При нашем обычном образе жизни большая часть капилляров не функционирует, они закрыты. И только ходьба, бег, физическая нагрузка, главным образом, аэробная, раскрывают эти капилляры. Тогда и артериальное давление снижается, и уменьшается нагрузка на сердце.