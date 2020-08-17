Реконструкция рынка «Садовод» в Москве: Свадебная галерея, парковка на крыше и снос вещевых рядов

Главный вход. Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

В ближайшие месяцы один из самых известных столичных рынков «Садовод» ждёт реконструкция. Восточный базар превратится в модный многофункциональный торговый комплекс.

«В 2020 году откроется обновлённый «Садовод» - комфортный для продавцов и покупателей, с большим выбором российских и зарубежных брендов по привычным для горожан демократичным ценам, - сообщил «КП» Год Нисанов, председатель совета директоров Группы компаний «Киевская площадь» (управляет в том числе рынком «Садовод»). - В оптово-розничной торговле мы используем инновационные идеи по улучшению качества жизни и повышению комфортности городской среды. Строительство нового центра позволит создать более 3 тысяч рабочих мест».

Перехватывающая парковка у нового корпуса. Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

«ПТИЧКА» НЕ УЛЕТИТ

Реконструкцию будут проводить постепенно:

- Действующий корпус А частично сохранят. В нем размещаются не только торговые ряды, но и склады, офисы, грузовой терминал. До конца этого года арендаторы с первой, второй и третьей линий вещевых рядов корпуса переедут в новый корпус Б. Затем эти старые линии снесут, а на их месте построят дополнительные парковочные места. Между корпусами А и Б останется ранее построенный фонтан.

Кафе. Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

В корпусе А линии с 4 по 33, Птичий рынок, павильон Голубиный рай, торговые ряды «Ковры и текстиль», Дом бижутерии, павильон «Меха и кожа» пока продолжат работу в прежнем формате.

- Новый корпус Б примет и обычных, и оптовых покупателей (см. подробности ниже). Для работы в магазинах и кафе здесь ориентировочно потребуется 1,5 тысячи сотрудников. Ещё около 1,5 тысячи человек наберут для обслуживания парковки, офисов и складов.

Детская игровая комната. Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

- К 2022 году на «Садоводе» планируют построить ещё один торговый центр - корпус В. При этом расширять земельный участок, на котором уже находится огромный комплекс, не планируют. Подземных уровней у новых зданий тоже не будет.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

КАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ КОРПУС

Площадь корпуса Б - 110 тысяч квадратных метров.

1. На первых двух этажах:

- более 1000 торговых точек - обувь, сумки, одежда, домашний текстиль, вечерние и свадебные платья, мужские костюмы. Здесь будут представлены как известные арендаторы, так и молодые компании с демократичными ценами. Реконструкция затронет только торговое пространство. Стоимость товаров поднимать не планируют;

- несколько ресторанов с панорамными окнами;

- свадебная галерея;

- детская игровая комната. За небольшую плату можно оставить здесь ребёнка под присмотром аниматоров, а самим заняться покупками. В нескольких зонах для малышей и ребят постарше - настольные игры, места для рисования, игрушки; детский кинотеатр с пуфиками; игровой комплекс с горкой и сухим бассейном; лазалка-«машина»; настенные игровые панели для игры в мяч, счёты. По всей комнате - мягкое, тёплое, безопасное напольное покрытие, а также стены с подсветкой;

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

- дом быта, банкоматы, аптека;

- комната матери и ребёнка, а также места отдыха для инвалидов.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

2. На третьем этаже - около 600 складов с удобной зоной погрузки-разгрузки.

3. На четвертом этаже и крыше - платная стоянка на 1200 машин. Водителям здесь помогут информационные табло и парковщики. При этом для «безлошадных» посетителей останутся бесплатные автобусы, курсирующие ежедневно от метро «Выхино», «Новокосино» и «Люблино».

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

4. По всему зданию:

- пассажирские и грузовые лифты;

- эскалаторы и траволаторы;

- 12 пожарных лестниц;

- туалетные комнаты;

- бесплатный Wi-Fi.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

5. Главный вход - со стороны МКАДа. Навигацию сделают максимально удобной. Нумерация входов с 1 по 7 - по часовой стрелке.

В торговых галереях вертикальные ряды называются линиями с цифрой, например, линия 1, линия 2. А горизонтальные - рядами с буквой, например, ряд А, ряд Б. Их ещё и раскрасят, как ветки метро. У каждого ряда будет отдельный цвет. Покупатели смогут быстро сориентироваться и найти нужное место.

На каждом этаже - схемы корпуса, подвесные и флаговые указатели с подсветкой, настенные таблички.

На парковке потоки машин разделят с помощью нумерации колонн, цветных рядов A, Б, В, Г, Д и линий с 1 по 8.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

6. После открытия нового корпуса «Садовод» будет принимать в сутки в полтора раза больше посетителей – до 150 тысяч человек. Сейчас - около 100 тысяч. А после запуска развязки на МКАДе транспортный трафик ещё подрастёт и покупателей заметно прибавится.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

РАЗВЯЗКУ ЗАПУСТЯТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Пробки около «Садовода» разгонит обновлённая по соседству развязка МКАДа с улицей Верхние Поля (см. схему). Реконструкцию планируют провести в 2021 - 2022 годах.

Вместо устаревшей конструкции типа «клевер», когда потоки машин перекрывают друг другу проезд, появится многоуровневая трасса с дополнительными съездами и поворотами.

Фото: stroi.mos.ru

В этом районе:

- построят более 12 километров новых дорог;

- реконструируют участок улицы Верхние Поля и запустят левоповоротный съезд с нее на внешнюю сторону МКАДа;

- откроют два новых съезда с МКАДа к «Садоводу»;

- построят три съезда с Новоегорьевского шоссе.

Что касается проездов на самом «Садоводе», то после открытия нового корпуса здесь изменится схема движения транспорта. Ее спроектируют так, чтобы максимально избежать заторов на маршрутах между корпусами. Чтобы освободить проезды, вдоль зданий откроют перехватывающие парковки.

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

Фото: stroi.mos.ru

НЕ ОНЛАЙН-ШОПИНГОМ ЕДИНЫМ

После реконструкции «Садовод» станет еще активнее сотрудничать с интернет-магазинами, группами совместных покупок в социальных сетях и шоу-румами.

«Раньше магазины уходили в онлайн, а теперь к нам приходят арендаторы, которые работали до этого только через Интернет, - рассказали в пресс-службе торгового комплекса. - Они снимают офисные, торговые и складские помещения. Оптовики из регионов могут найти здесь поставщиков и производителей, узнать о новинках. В онлайне для этого пришлось бы изучить тысячи сайтов. К тому же самоизоляция показала, что людям всех поколений всё ещё необходимо личное общение. Несмотря на диджитализацию и использование гаджетов, физические магазины остаются наиболее привлекательными в плане общения с покупателями».

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

ВОПРОС РЕБРОМ

Исчезнут ли нелегалы среди продавцов?

- Соблюдение правил торговли – обязанность арендаторов, а за соблюдением миграционного законодательства следят правоохранительные органы, - пояснили в пресс-службе Группы компаний «Киевская площадь». - Сотрудники полиции и Росгвардии проводят плановые проверки в торговом комплексе «Садовод». Со своей стороны, администрация комплекса постоянно взаимодействует с контролирующими ведомствами, оказывая им полное содействие.

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

ЗАРАЗЕ - БОЙ!

Кабина с туманом против инфекции

Во всех корпусах «Садовода», в том числе и после открытия в новом здании, для борьбы с коронавирусом:

- ежедневно дезинфицируют торговые ряды и остальные помещения с помощью хлорактивных, кислородактивных, четвертичных аммониевых соединений, препаратов ДеМоС, «Миродез Базик». Обеззараживают все поверхности, в том числе мебель, подоконники, дверные ручки и др.;

- чаще проводят обычную влажную уборку, по всему торговому центру стоят дозаторы с антисептиком;

- на входах работают дезинфекционные кабины для посетителей. В них проводят полную обработку поверхности тела и одежды, а также замер температуры тела. Внутри кабины человек попадает в «облако» дезинфицирующего раствора в виде тумана или пара. При этом испарения покрывают 100% поверхности площади и быстро убивают вирусы и бактерии;

Фото: пресс-служба торгового комплекса «Садовод»

- жестче следят за очисткой и дезинфекцией системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

- в административных и торговых помещениях работают облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа, ультрафиолетовые бактерицидные;

- у сотрудников измеряют температуру с помощью тепловизоров и бесконтактных термометров;

- сотрудники и арендаторы проходят регулярное тестирование на коронавирус;

- по громкой связи и на информационных стендах посетителям напоминают о санитарных правилах во время пандемии.