"Что случилось с лицом?": Наташа Королева поразила внешним видом

Певица Наташа Королева поразила поклонников внешним видом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташу Королеву не узнать. 47-летняя жена Сергея Глушко, известного как Тарзан, поразила внешним видом. Певица выглядит как юная нимфа - она отрастила соболиные брови и выпрямила волосы. Но что больше всего удивляет народ, так это полное отсутствие морщин на лице артистки. Впрочем, данные метаморфозы возмутили преданных поклонников звезды.

Наташа Королева вызвала бурную реакцию публики, представ на одном из последних фото в голубом пиджаке с глубоким декольте и невероятно юным лицом. Кажется, такой певицу не видели никогда. Сейчас она выглядит моложе своего 19-летнего сына Архипа.

Акцент знаменитость сделала на бровях, обозначив их в модной на сегодня технике, которую часто называют соболиной. Оказывается, волоски ее визажист прорисовала специальным маркером, намеренно делая их мохнатыми и небрежными. Поклонникам это не пришлось по душе. Они ругаются, что в погоне за трендами артистка полностью потеряла лицо.

Фанаты считают, что внешность Королевой пострадала от рук её косметолога. "От прежней Наташи ничего не осталось!", "Что случилось с лицом?", "Уколы красоты только уродуют вас всех", "Какой кошмар! Что с собой сделала", "Что случилось с Наташей?", "На себя не похожа", "Раньше красавица была. А сейчас, как все", "Зачем так натягивать кожу?", - волнуются за Королеву поклонники.

Впрочем, пока Королева экспериментирует с образами без радикальных мер. Новое лицо Наташа получила благодаря редактирования снимка, а не скальпелю врача. Ранее звезда рассказала, что готова в будущем сделать пластическую операцию ради сохранения своей красоты. Решится она на это только тогда, когда почувствует, что уколы и аппаратная косметология уже не оказывают нужного эффекта..

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