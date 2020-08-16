Минск вышел на второй митинг за день. Теперь - против Лукашенко

Сейчас у стелы на проспекте Победителей в Минске собралось фантастическое количество людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас у стелы на проспекте Победителей в Минске собралось фантастическое количество людей. Даже страшно считать. Здесь может быть и 200, и 300 тысяч.

Люди идут со всех концов города пешком, от чего Минск превратился, если взглянуть на него сверху, в белую паутину, из-за бесконечных колонн людей.

Все это смыкается на площади у стелы, которая, вероятно, через несколько часов перестанет вмещать в себя столько народу.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Митингующие идут в своем обыкновенном «снаряжении», с написанными от руки лозунгами (один из самых загадочных – «Отменим милицию!»). И, конечно, цветы и белые шары. Со стороны это выглядит, будто люди собрались на какой-то грандиозный городской праздник.

Потому что музыка, полное отсутствие не то что ОМОНа, а даже хоть какого-нибудь милиционера. Словно власть решила больше не связываться с демонстрантами, памятуя о событиях недельной давности.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Демонстранты, кстати, изменили точку сбора. Возможно, они не хотели сталкиваться со сторонниками Лукашенко, которые не так давно находились на площади Независимости (там, по официальным данным, было 50 тысяч человек). Впрочем, провластный митинг организованно разошелся, и площадь у здания правительства пустеет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трудно сказать, что будет вечером. Хотя бы потому, что неизвестно, куда и зачем пойдет такая уйма людей. Остановить сотни тысяч человек с помощью милиции будет очень трудно.

Журналисты КП продолжают следить за событиями в Минске.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS