"Паспорт с «Пагоняй» и на Рождество - в Амстердам!»: картинки с Майдана опять в ходу - теперь в Минске

Молодые белорусы наивно полагают, что, когда уйдет Лукашенко, они проснуться в счастливом мире. Фото: REUTERS

Россияне, наблюдающие за событиями в братской стране, сочинили едкий и точный анекдот: «В Белоруссию из Украины завезли вагон граблей». Казалось бы, после «Революции Гидности» и всего остального – кровопролитной семилетней гражданской войны, бегства внезапно разбогатевших отцов Майдана, гонений на русский язык, сноса памятников: никто в здравом уме не захочет повторить украинский путь. Но чужие ошибки, похоже, никого не учат. Я читал этот текст, написанный несколько дней назад известным белорусским журналистом, и не верил, что такое возможно…

«…Утро, я пью кофе, смотрю новости по белорусскому каналу – почему не смотреть, ведь он уровня Euronews: объективный, разносторонний, без оценочный. Я иду на работу – кстати, мимо школы, в которой когда-то голосовала Светлана Тихановская. Школу, наконец, отремонтировали, и в ней теперь не только классный бассейн – старый стадион, который раньше выглядел словно привет из 70-х, тоже отремонтировали. На нем теперь поле с искусственным покрытием для футбола, площадка для ворк-аута, трибуны для зрителей. Теперь на все это в бюджете есть деньги – продажа резиденций, сокращение армии чиновников и силовиков, отказ от финансирования госпрессы и проведения парадов, реформирование убыточных предприятий позволило выделить достаточно денег на социалку.

Фото: iwp.org.ua

Фото: iwp.org.ua

Я приезжаю на работу в газету - волнуюсь, скоро начнется важная пресс-конференция: раскрыты все спецархивы МВД и все, наконец, узнают, кто стоял за исчезновением Гончара, Захаренко, Красовского и Завадского… И все это мы сможем опубликовать, не боясь предупреждений от Министерства информации - такого ведомства уже нет.

По дороге домой думаю – стоит ли ввязываться в покупку дома, ведь кредит всего 4% на 20 лет, а сейчас почти все строят дома под Минском? Звонит моя 76-летняя мама с дилеммой – на Рождество слетать к внуку в Германию или все-таки в Амстердам, ведь билеты на лоукосты, которые летают из Беларуси, всего 25 евро, а у мамы, как и у всех белорусов, безвиз во многие страны мира… По приезду в которые наш паспорт с «Погоняй» (белорусский герб 1991-94 годов, который в ходу у националистов и сегодняшних демонстрантов в Минске, - ред.) разглядывают с восхищением – это та маленькая, но гордая страна, победившая диктатуру?

Фото: iwp.org.ua

Фото: iwp.org.ua

Пока это мечты. Но мы не сдаемся."

Я прочел этот текст и вздрогнул.

Ладно, я много раз слышал такие фантазии у майданных деятелей и сторонников. Но, самое удивительное – я все это уже видел. Самая яркая визуализация подобных бредней случилась еще в 2013 году на Украине. Организация под названием USAID – «Агентство США по международному развитию», заказала украинским и российским (!) карикатуристам огромную серию картинок о будущей сладкой жизни европейской Украины. Я просмотрел их все. Не сбылось ничего!

Но картинки эти, в виде смыслов, установок и фантазий, такое впечатление - передали белорусам, пусть теперь они побалуются-помечтают. Западу не жалко – ни картинок, ни самих белорусов.

Фото: iwp.org.ua

Фото: iwp.org.ua