Маски, конкурсы, куплеты и ледовые дуэты: какие проекты приготовили для зрителей телеканалы

В первом сезоне шоу лучшим стал экс-солист группы MBAND Анатолий Цой, скрывавшийся под маской Льва. Фото: НТВ

ТНТ. «Золото Геленджика»

Флагманский проект ТНТ - адаптация японского формата «Замок Такэси», запущенного в конце 80-х знаменитым режиссером Такеши Китано. Шоу адаптировали в десятках стран, но до России проект, который за всю историю выхода в эфир удалось выиграть лишь девяти участникам, добрался впервые. Суть проекта - в прохождении экстремальных и порой комичных испытаний на ловкость, скорость, реакцию и так далее.

В каждом выпуске 85 участников из всех регионов России начинают путь с одной точки, но до конца доберутся максимум человек пять, потому что испытания весьма нестандартные и сложные: найти выход из лабиринта, не упав в бассейн, выстоять в костюме кегли во время боулинга и так далее. Ведущим проекта стал Иван Охлобыстин, помогать ему будут Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Первый приз шоу - золотой слиток весом 1 килограмм (по оценке создателей, стоит он 2,5 миллиона рублей). Всего таких слитков будет разыграно 16 - в 16 выпусках проекта.

ТНТ. «Двое на миллион»

Все любят смотреть проект «Что? Где? Когда?», но звезды шоу-бизнеса или спорта там появляются крайне редко (пару раз играли команды футболистов и артистов), а ведь это необычно и интересно.

Что если организовать игры разума среди знаменитостей на постоянной основе? Сколько вопросов возьмет Лепс? Справится ли с блицем Полина Гагарина? Шоу «Двое на миллион» станет попыткой оценить интеллектуальные способности известных артистов.

По правилам шоу в нем играют два друга (Тимати и Григорий Лепс, Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев, Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Юлианна Караулова и Тимур Родригез) - они отвечают на вопросы, имея банк в 1 миллион рублей. Каждый неверный ответ - минус 100 тысяч. В финале дуэли оставшийся денежный приз получит только один из них - друзья разыграют его между собой.

Ведущим шоу назначили Павла Волю.

ТНТ. «Танцы»

Седьмой сезон «Танцев» станет финальным. Начиная с 29 августа по субботам Мигель с Егором Дружининым и Татьяной Денисовой в последний раз будут набирать команды из талантливых танцоров, чтобы придумать им крутые номера во всевозможных стилях.

Победитель по традиции получит три миллиона рублей.

«Пожилая» версия «Голоса» всегда была богата на колоритных участников. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Первый канал. «Голос»

Взрослая версия вокального проекта выйдет в эфир осенью. В «Останкино» уже завершен кастинг участников, списки на слепые прослушивания практически готовы.

А перед ним пройдет «разогревочный» проект - «Голос. 60+». Всего 4 выпуска, милые бабушки и дедушки, наставниками которых выступят Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев, - все это мы увидим совсем скоро. После в эфире стартует «Голос-9», где вокалисты в возрасте от 15 до 60 лет сразятся за денежный приз и контракт со звукозаписывающей компанией. Завершится шоу по традиции в новогодние праздники. А ближе к весне на сцену выйдут поющие мальчишки и девчонки (от 7 до 14 лет) - участники восьмого сезона шоу «Голос. Дети».

За партнера Бузовой Дмитрия Соловьева тревожно - а вдруг ведущая «Дома-2» и здесь начнет строить любовь? Фото: Instagram.com

Первый канал. «Ледниковый период»

Четыре года ледовое шоу отсутствовало в эфире, и любители риттбергеров и тулупов наверняка соскучились по колким замечаниям Татьяны Тарасовой и, конечно, служебным романам. Этот проект чуть ли не самый любвеобильный и бракоразрушительный одновременно. Кто только не создал пару именно в «Ледниковом периоде»!

В седьмом сезоне шоу на себе романтическую магию проекта испытают звезды ТВ, Инстаграма и, конечно, профессионального спорта: Ольга Бузова выступит в паре с Дмитрием Соловьевым, Регина Тодоренко - с Романом Костомаровым, а ее муж Влад Топалов - с Еленой Ильиных. Влад Соколовский будет кататься с Екатериной Бобровой, Татьяна Тотьмянина - с Владиславом Чепурченко, Ирина Пегова - с Алексеем Тихоновым. Также в проекте выступят Татьяна Волосожар и Ольга Кузьмина (имена тех, кто выступит с ними в парах, держат в секрете). Жюри по-прежнему возглавляет Татьяна Тарасова, помогать ей будут ротируемые звезды шоу-бизнеса и легендарные фигуристы (Игорь Бобрин, Наталья Бестемьянова и другие).

НТВ. «Маска»

Зимой НТВ выпустит премьеру второго сезона музыкального шоу «Маска» - проекта, который взорвал танцпол аудитории канала. Сумасшедшие рейтинги адаптации иностранного формата The Masked Singer обеспечила абсурдистская составляющая: популярные певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены не просто выходили на сцену и пели, а были полностью спрятаны в ростовых куклах, похожих на персонажей фантастического мира: Олень, Лев, гигантский Попугай. Напомним, выиграл первый сезон проекта Анатолий Цой, бывший солист группы MBAND. Кто скроется под масками во втором сезоне и кто победит - интересная интрига, закрепленная многомиллионными контрактами участников о неразглашении телевизионной тайны.

Светлаков: - Хотите избавиться от страхов? Вам туда! Фото: Канал СТС

СТС. «Полный блэкаут»

Семейный развлекательный канал по-прежнему делает ставку на одну из своих главных звезд - Сергея Светлакова. В новом сезоне он будет вести экстремальное шоу «Полный блэкаут» (адаптация британского проекта Total Blackout), съемки которого уже идут.

Суть проекта - в преодолении страхов.

В каждом выпуске герои по очереди пройдут три одинаковых испытания в кромешной темноте, не подозревая, что их там ждет. А испытания довольно забавные: проползти туннель с крысами, угадать, что упало на голову, собрать пауков... Вместе со звездами российского шоубиза в испытаниях примут участие питон, аллигатор, скорпионы, пауки, черви, саранча, черепахи, верблюд и другие животные и насекомые.

Тот, кто набрал меньше всего очков, борясь с тьмой и зверушками, провалится сквозь землю (в специальный люк). А самый смелый и находчивый участник станет победителем.