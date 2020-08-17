«Мое лучшее творение»: Лобода показала нежный снимок с дочками

Светлана Лобода отдыхает с дочками в Турции. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода признается, что у пандемии коронавируса есть по крайней мере один плюс: она стала проводить с детьми гораздо больше времени. И если раньше артистка месяцами не видела дочек, то теперь она с ними практически не расстается. В Инстаграме певица поделилась нежными снимками, сделанными на пляже на закате. На фото она обнимает своих дочерей – 9-летнюю Евангелину и двухлетнюю Тильду.

- Есть тонкая нить между мамой и детьми — она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я ни делала — я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери — мое лучшее творение, - подписала фотографии артистка.

Заметно, что младшая дочь певицы Тильда очень выросла. Светлана по-прежнему не показывает лица девочки: на всех кадрах Тильда снята со спины. У малышки светлые волосы – гораздо светлее, чем у сестры. Старшую дочь Евангелину Лобода родила в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов она снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США. Исполнительница до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает. Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет.

Вместе с дочками Лобода сейчас отдыхает в Турции. Правда, за свой отдых она не платит: на побережье Анталии певица прилетела с концертами. Артистку доставили как VIP-гостью на частном самолете. Светлана дает концерты в турецких отелях – и совмещает приятное с полезным, загорая с дочками на пятизвездочных курортах. К слову, с открытием авиасообщения с Турцией предложения о работе получила не только Лобода, но и другие исполнители. Из Москвы в Бодрум на Эгейское море, например, уже улетел Филипп Киркоров.