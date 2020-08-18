Мишустин поддержал предложение главы Якутии создать на Дальнем Востоке «цифровые» ТОРы

Глава Якутии Айсен Николаев предложил премьер-министру создать на Дальнем Востоке «цифровые» ТОРы. Фото предоставлено пресс-службой правительства республики Саха.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин приехал с шестидневным рабочим визитом на Дальний Восток. Во вторник 18 августа глава кабмина провел в Благовещенске совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Михаил Мишустин встретился с губернаторами дальневосточных регионов и обсудил с ними самые насущные социальные и экономические вопросы. По словам главы Якутии Айсена Николаева, встреча получилась очень насыщенной и результативной: премьер-министр в целом поддержал предложения руководителей регионов.

- Рассматривались очень важные вопросы социально-экономического развития огромной территории нашей страны. Какие еще меры надо принимать, чтобы экономика Дальнего Востока развивалась, чтобы люди здесь оставались, чтобы люди жили лучше, - рассказал «КП» Айсен Николаев. - При этом мы, губернаторы, поднимали самые разные вопросы, начиная от высокотехнологичных отраслей (этот вопрос задал я) и заканчивая вопросами сбалансированности бюджетов, налоговыми льготами, которые могут быть применены для предприятий. Отдельно мы рассмотрели вопросы газификации дальнего Востока. Михаил Мишустин считает, что совещание по Дальнему Востоку надо проводить чаще, как минимум раз в квартал. И рассматривать на нем не только конкретные вопросы со стороны глав регионов, но и со стороны федеральных министерств – как выполняются те или иные поручения.

Михаил Мишустин провел в Благовещенске совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Фото предоставлено пресс-службой правительства республики Саха.

Во время совещания Айсен Николаев предложил создать на Дальнем Востоке «цифровые» ТОРы (территории опережающего развития - экономические зоны с льготными налоговыми условиями, привлекающие инвестиции и развивающие экономику). По словам Айсена Николаева, действующий сейчас режим ТОР привязывает резидентов к конкретному месту, что не очень удобно для IT-компаний. Глава Якутии предложил ввести возможность дистанционного получения статусов резидента для предприятий сферы наукоемких и цифровых технологий. Это привлечет на Дальний Восток инвестиции и создаст новые рабочие места для жителей ДФО.

- Мы предлагаем рассмотреть возможность реализации дополнительных мер поддержки высокотехнологичных проектов Дальнего Востока, в том числе предлагаем такое понятие как территория опережающего развития «цифровая», - рассказал Айсен Николаев премьер-министру. - Основные цели «цифрового» ТОРа - это создание условий для высокотехнологичных бизнесов на Дальнем Востоке и фундамента для долгосрочного развития всего округа. В том числе открытие на Дальнем Востоке офисов и центров ведущих российских компаний, которые ведут бизнес в этой сфере, и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Михаил Мишустин поддержал предложение Айсена Николаева о преференциях для IT-компаний. Фото предоставлено пресс-службой правительства республики Саха.

Глава Якутии считает, что такие меры можно применить не только для коммерческих IT-компаний, но и для наукоемких отраслей нашей страны.

- Я рад, что премьер-министр поддержал мои предложения по IT-отрасли, - отметил Айсен Николаев. – Михаил Мишусти подчеркнул, что ребята, которые занимаются инновациями, благодаря решению президента и правительства страны уже сегодня получили возможность работать здесь, на территории Дальнего Востока.