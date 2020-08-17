31 декабря нельзя отдыхать, иначе придется слишком долго работать

Последний день декабря, увы, опять будет рабочим. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Последний день декабря, увы, опять будет рабочим. Такая ситуация уже вызвала массу дискуссий в прошлом году: ну какой производительности труда можно ожидать 31 декабря? Не лучше ли отработать в какой другой день, а уж в этот сходить с друзьями баню или в парикмахерскую (у кого какие традиции) и спокойно нарезать оливье, не нарушая трудовой дисциплины.

В этом году обсуждение началось уже гораздо раньше. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил с предложением перенести рабочий день с 31 декабря на какой-нибудь из предшествующих выходных. Ответ на него из Минтруда депутат даже опубликовал в своем телеграм-канале. Как из него следует, такой перенос будет нарушать Трудовой кодекс — россияне… перетрудятся.

«Статьей 110 Трудового кодекса РФ определено, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного рабочий день», - говорится в документе.

То есть только один выходной, скажем, 27 декабря нарушает права трудящихся - мало времени будет на отдых. Пусть лучше трудятся 31-го. Ситуация выглядит тем анекдотичнее, что в январе 2021 года предполагается (правда, это пока проект) аж десятидневные каникулы — с 1 по 10 января. Уж можно отдохнуть за предыдущую, перенасыщенную трудами неделю. Но… кодекс так не велит.

Впрочем, на следующий год в Минтруде пообещали предложение депутата при переносе выходных дней все-таки учесть. Пока, правда, непонятно, каким именно образом.

Как следует из предполагаемого календаря выходных и праздничных дней на следующий, 2021 год, 31 декабря там опять оказывается рабочим дней, поскольку приходится на пятницу, а 1 января на субботу. Но пока это не окончательный вариант — постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году еще не было.