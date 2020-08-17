Бывшая жена российского банкира обвинила Меган Маркл в лицемерии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл после непродолжительной остановки в Канаде решили перебраться в США, где купили за 14,7 млн. долларов дом в Калифорнии. Сделка была заключена после значительного снижения цены: первоначально продавец хотел за объект 34 млн. долларов.

Дом с 9 спальнями с бассейном и теннисным кортом находится в Санта-Барбаре, неподалеку от Лос-Анджелеса, города, который Маркл называет родным.

Недвижимость принадлежала бывшему банкиру, россиянину Сергею Гришину, который разошелся со своей женой Анной Федосеевой, но продолжает с ней судебную тяжбу по поводу раздела имущества.

Дом в Санта-Барбаре, купленный принцем Гарри и Меган Маркл. Фото: EAST NEWS

Федосеева обвинила Маркл в лицемерии: заявляя о поддержке прав женщин, та не проявила должной осмотрительность и не проверила личность продавца, который, по словам Федосеевой, является «опасным человеком, разрушившим ее жизнь». Она не раз рассказывала, что Гришин терроризировал ее, приставлял к ее голове пистолет, бил его рукояткой по зубам.

- Даже простой поиск в Интернете показал бы судебные документы, содержащие ужасные обвинения против Сергея, который заставил меня пройти сквозь ад. – написала в своем обращении Федосеева.

Кстати, Гарри и Меган могут столкнуться с реальными проблемами, обзаведясь домом в Санта-Барбаре. Этот район имеет плохую репутацию из-за частных землетрясений и лесных пожаров.