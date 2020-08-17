Огорченная ссорой женщина ударила мужа ножом в ягодицу

В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего инцидента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в подмосковном Красноармейске в одной из квартир на улице Морозова. В скорую помощь обратился 39-летний Сергей П.* Мужчина сказал медикам, что получил ножевое ранение. Прибывшая карета скорой помощи экстренно госпитализировала мужчину в больницу. Медикам Сергей пояснил, что рану получил в ходе ссоры со своей женой Светланой. Женщина сильно обиделась на супруга и не придумала ничего лучше, чем пырнуть его ножом в ягодицу.

«В больницу города Красноармейск был доставлен 39-летний Сергей П.* с проникающим ножевым ранением правой ягодицы. Мужчина был госпитализирован, ему оказана вся необходимая помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, он проходит лечение», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города.

Выслушав рассказа пострадавшего мужчины, врачи сообщили о случившемся в полицию. Оперативники быстро установили местонахождение Светланы и доставили ее в отдел полиции. В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего инцидента.

*имена изменены