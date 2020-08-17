«Не забивайте голову негативом!» Баста, Гагарина, Шнуров и Сюткин стали наставниками шоу «Голос-9» и дали напутствие зрителям

Сергей Шнуров, что несколько раз признавался лучшим тренером вокального шоу. Фото: Максим Ли

В Останкино завершился кастинг девятого сезона шоу «Голос». И теперь отборочной комиссии предстоит самое сложное — выбрать из одобренных сотен кандидатов вокалистов, достойных выступить на слепых прослушиваниях, первом этапе конкурса. При этом нельзя игнорировать и «золотой резерв»: артистов, что успешно прошли кастинг в прошлом году, но выйти на сцену «Голоса» так и не успели, потому что тренеры укомплектовали команды.

А в это время в одном из павильонов «Мосфильма» музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта объявил кандидатам на участие в шоу имена наставников нового сезона. Ими стали:

- рэпер Баста (Василий Вакуленко), работавший во взрослой и детской версиях шоу.

- Для меня «Голос» - это прежде всего возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришёл показать свой талант и побороться за победу, - считает артист. - Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва!

Валерий Сюткин. Фото: Первый канал

- Полина Гагарина, так же прошедшая несколько сезонов «Голоса» как наставница.

- Сергей Шнуров, что несколько раз признавался лучшим тренером вокального шоу.

- «новичок» Валерий Сюткин, который год назад впервые поучаствовал в проекте.

- Благодарю Первый за высокую оценку моей работы, за доверие и хороший вкус, проявленный ко мне в качестве наставника, - отреагировал на назначение экс-солист группы «Браво». - Этот год сложный, но жизнь продолжается – рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты. Будем работать и получать удовольствие от процесса. А недоброжелателям хочу сказать: не забивайте голову завистью и негативом, иначе в ней не останется места для добра, радости и любви. Ваш Сюткин, стиляга из Москвы.

И тут обозначается сразу несколько интриг. Во-первых, противостояние Басты и Шнура — музыканты, уже работавшие в одном из сезонов шоу, частенько любили подкалывать друг друга и играть в вербальный пинг-понг. Во-вторых, очередная попытка Гагариной стать первой в космосе «Голоса», то есть выиграть непокоренный до сих пор певицей проект. В-третьих, любопытно, как политик и глава телеканала для эмигрантов Сергей Шнуров будет совмещать съемки на Первом канале с кучей должностей, которые свалились на него в последнее время.

Полина Гагарина. Фото: Первый канал

Вести девятый сезон шоу будет Александр Лукашенко "Голоса" — Дмитрий Нагиев. Новые выпуски проекта появятся в эфире Первого канала осенью.