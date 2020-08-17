Как помочь одиноким больным старикам не чувствовать себя забытыми

Гостиная с видом на сад. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

СРЕДИ ЖИЛЬЦОВ - ДАЖЕ ПРИМА-БАЛЕРИНА БОЛЬШОГО

Возле Черкизовского пруда расположено уютное кирпичное здание с еще дореволюционной кладкой и живописным садиком. Здесь проживают 20 тяжелобольных подопечных Свято-Спиридоньевской богадельни, где им обеспечен круглосуточный профессиональный уход до конца их дней. С ними работают врачи и профессиональные сестры милосердия.

В доме много красивых светлых комнат, в гостиной устраивают кинопоказы и концерты. На стенах - портреты подопечных, среди них - бывшая артистка Большого театра Авиалина Андреевна Жилякова в балетных костюмах. "Это была бабушка-бриллиант, - с любовью вспоминает о покойной приме-балерине сотрудница богадельни Ксения Соколова. - Авиалина Андреевна - очень творческий человек, она мало уделяла времени житейским вопросам и в итоге осталась без жилья. Летом она жила в своем летнем домике в СНТ, а зимой ей разрешали ночевать в Доме творчества, где она преподавала. Когда Авиалина Андреевна ослабла, стала неустойчивой и падала, ее приютила подруга, которая и рассказала нам о ней. В течение двух лет они ждали, когда у нас освободится место. Потом у нее отказали ноги. И мы забрали ее к нам в плачевном состоянии. Здесь она прожила четыре года, учила нас французскому, хорошим манерам и даже танцевала в инвалидной коляске!

Проживают в богадельне, которую патронирует православная служба помощи "Милосердие", не только старики. Есть, например, двое мужчин среднего возраста, которые в результате неудачного ныряния в воду стали инвалидами, и перенесшая три инсульта 45-летняя женщина.

В богадельне есть собственный храм. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

К ВЕРЕ ПРИВЕЛА БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ

Начинался проект в 1999 году с пожертвованной одной квартиры на Шаболовке, в дальнейшем к ней добавилась еще одна, а пять лет назад богадельня выросла до нынешних масштабов.

Как говорят сотрудники, одна из первых насельниц по имени Раиса Ивановна долго ждала этого переезда, мечтала сидеть кустодиевской купчихой под яблонями и, увидев впервые из своего нового окна садик, счастливо вздохнула: "Я в раю". На следующий день ее не стало...

- Я попала сюда около года назад. У меня отнялись ноги после инсульта, и теперь сестрички катают меня на коляске, - рассказывает 82-летняя экономист Галина Новикова, 40 лет отработавшая в Центральном универмаге на руководящей должности. - Я люблю порядок и чистоту, и здесь все соответствует моим представлениям. Персонал знающий, приятный, внимательный.

Вместе со своей соседкой Марией Сучковой она ежедневно ходит на канон в домовый храм, образ Спасителя для которого написала ее дочь иконописец Светлана Васютина. Как оказалось, к вере Галина Георгиевна пришла благодаря личной беседе с Патриархом Алексием. Ее дочь в том числе расписывала и купол храма Христа Спасителя, и предстоятель РПЦ тогда решил пообщаться с ее матерью-атеисткой. "Вы веруете?" - спросил меня Святейший. - "Нет, полнейшая атеистка."Он дал мне духовника, дальше мне понравилось", - вспоминает Новикова, сидя на фоне своей книжной полки, заставленной теперь православной литературой.

КАК СТАТЬ ПОДОПЕЧНЫМ

Нуждающийся в постоянном профессиональном уходе и проживании человек с инвалидностью подает прошение. Затем при освобождении места Совет сестричества рассматривает имеющиеся на текущий момент прошения и принимает решение, кто наиболее нуждается в помощи.

- Наш проект рассчитан на пожилых одиноких людей, в том числе с инвалидностью. На тех, кому в первую очередь требуется квалифицированный уход. Здесь они его получают в полном объеме. На сегодня у нас 20 подопечных. Живут они здесь долго, поэтому большой сменяемости нет, - поясняет руководитель проекта Свято-Спиридоньевская богадельня Лариса Баранова.

Покойная насельница - прима-балерина Большого театра Авиалина Жилякова. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

КАК ПОМОЧЬ

Свято-Спиридоньевская богадельня, как и прочие благотворительные проекты Русской православной церкви, тяжело переживает условия пандемии и вызванный ею экономический кризис. Помимо денежных пожертвований здесь с благодарностью примут продукты, средства гигиены, стиральные порошки и др.

Пожертвование можно сделать через сайт православной службы помощи "Милосердие".

А чтобы подопечные не чувствовали себя одинокими и забытыми, в богадельне очень ждут добровольцев, готовых уделить время на общение с ними.