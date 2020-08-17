Шагая вместе с «Пятёрочкой», можно помочь детям

Средства, которые будут собраны в ходе мероприятия, направят на покупку спортивного оборудования для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта.

В благотворительном марафоне уже принимают участие сотрудники «Пятёрочки» из разных регионов России. Ведь он стартовал в рамках ежегодной масштабной корпоративной спартакиады «Турбостарты». В этом году она впервые проходит на онлайн-платформе – это новый, уникальный формат, объединяющий сотрудников «Пятёрочки».

Присоединиться к благотворительному марафону может любой желающий. Для этого достаточно до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы и установить мобильное приложение «Турбостарты». Оно будет автоматически считывать информацию по накопленным за время марафона шагам. Каждая тысяча пройденных шагов превратится в один рубль. А «Пятёрочка» по итогам марафона направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для воспитанников «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта. Детишки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения получат возможность чаще играть в настольный теннис, гандбол, регби на колясках, плавать в бассейне, заниматься пауэрлифтингом и другими видами спорта, которые развивает для них учреждение.

«В связи со сложившейся ситуацией мы перевели проведение наших крупных корпоративных мероприятий в онлайн-формат, чтобы продолжать решать насущные HR и бизнес-задачи с максимальным вовлечением сотрудников, – отмечает директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина. - Впервые в рамках спартакиады «Турбостарты» мы совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовали марафон. Участие в нём станет для наших сотрудников не только вкладом в победу своей команды, собственное развитие и здоровье. А также, что очень важно, помощью тем детям, которые больше других нуждаются в заботе и внимании. Для того, чтобы поддержать марафон могли все неравнодушные, мы сделали его доступным для всех желающих помочь. Ведь сегодня, как никогда, важен каждый шаг».

«Создавая наш фонд, мы ставили перед собой основную цель – вдохновлять людей на занятия физкультурой и спортом, - не устает повторять российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов. - В 2019 году наши спортивные благотворительные мероприятия посетило более 11 тысяч человек. Мы рады поддержать команду «Пятёрочки» в проведении «Турбостартов». Всем участникам хочу пожелать – стремитесь быть лучшими, делайте то, что никогда не делали, старайтесь не опускаться ниже той планки, на которую когда-то поднялись. Только вперед, шагайте вместе с нами!»

КСТАТИ

Корпоративная спартакиада «Турбостарты» торговой сети «Пятёрочка» отмечена профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Best experience marketing awards (BEMA) как лучший корпоративный ЗОЖ-проект.