«Ефремов - под арестом, Гармаш ушел»: актер Современника рассказал про «аховую» ситуацию в театре

В конце прошлой недели на закрытом сборе труппы в легендарном театре Сергей Гармаш объявил, что уходит из легендарного театра. По словам Сергея Леонидовича, решение назначить Виктора Рыжакова в "Современник" - это катастрофа для будущего учреждения.

- На сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная. Сейчас на место авторитету пришёл тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно - мое. И это декларирует человек, ещё ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения, - и это только несколько цитат из письма Гармаша, с которым он обратился к труппе.

Что происходит за дверями «Современника», пока понять сложно. Труппа заняла выжидательную позицию. Однако, как свидетельствуют наши источники, знакомые с ситуацией изнутри, положение аховое.

Виктор Рыжаков убрал один спектакль из репертуара театра - «Шагает солнце по бульварам». Эта постановка посвящена памяти основателей театра, «шестидесятников». Но другие спектакли, судя по всему, могут слететь сами собой. Приглашенный артист Михаил Ефремов находится под арестом, а он занят в трех названиях "Современника". Гармаш ушел, он играет в 5 постаноках . Говорят, что приглашенный артист Кирилл Сафонов не хочет играть с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях» (когда Хаматова взяла «академический отпуск» ее заменила в этом спектакле Кристина Орбакайте – Ред.). Орбакайте до сих пор сидит в Америке и неизвестно, когда сможет оттуда улететь. Совсем скоро - начало сезона, а из репертуара неожиданно может выпасть почти десять спектаклей. А что взамен? Пока ничего. Виктор Рыжаков только делится планами на новый сезон.

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