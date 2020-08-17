36 депутатов Госдумы беднее своих жен

Саблин Дмитрий Владимирович в своей декларации указал доход — 174 миллиона рублей, а доход его супруги составляет 629,1 миллиона рублей. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У 36 народных избранников, как выяснилось, супруги зарабатывают больше. А в некоторых случаях намного больше. В разы!

Раньше Россия была строго патриархальным государством и даже представить, что жена зарабатывает больше мужа, было невозможно. Но времена и нравы уже давно изменились. В современном обществе женщина часто успешнее своего супруга и это совершенно не мешает счастливому браку. Доказательство тому – депутатские семьи.

Самая богатая жена у супруга у Некрасова. В 2019 году она заработала ни много, ни мало – 676,8 миллиона рублей. Тогда как сам Александр Николаевич всего 5,4 миллиона (плюс-минус стандартный доход депутата ГД). Кроме того, как гласит декларация, у супруги Некрасова в собственности 12 нежилых помещений, 5 квартир, 11 сельскохозяйственных участков, один под многоквартирную застройку.

На втором месте супруга Саблина Дмитрия Владимировича. Ее доход составляет 629,1 миллиона рублей. Собственности всякой, разной очень много, конечно же. 16 квартир, два машиноместа и два нежилых помещения. Саблин Дмитрий Владимирович в своей декларации указал доход — 174 миллиона рублей. У него в собственности жилой дом площадью 2600 метров квадратных.

На третьем жена депутата Красноштанов Алексея Николаевича, которая заработала 130,5 миллионов. Супруг, депутат от партии «Едина Россия» всего-то 5.

У депутата от Самарской области Гартунга Валерия доход — 32,4 миллиона. А супруга у него, видимо крупная бизнесвумен с доходов 128,9 миллионов рублей. У дамы в собственности квартира в Швейцарии и жилплощадь на Кипре.

Российский политик из Кемерова, президент Федерации дзюдо Федяев Павел Михайлович — 19,3 . Супруга — 84,8. У депутата три квартиры, пять машиномест и четыре нежилых строения. У супруги участок и дом в долевой собственности.

Супруга депутата из Ленинградской области, члена Комитета по контролю и регламенту Петрова Сергея Николаевича получила годовой доход в 153 миллиона рублей. Еще у нее в собственности 53 земельных участка все в долевой собственности. Жилой дом, квартира 575 метров квадратных. 7 нежилых помещений. Сам Петров за прошедший 2019 заработал — 53,9 миллиона.

Вторая половинка Казакова Виктора Алексеевича (депутат от Самарской области, член Счетной комиссии ГД) заработала за 2019 78,2 миллиона. Ее муж - 8,6 миллионов.

Супруга Виталия Викторовича Бахметьева (Челябинская область, Комитет по экономической политике) - 65,1 млн. Судя по всему, она занимается строительным бизнесом, возводит многоквартирные дома, потому что у нее в собственности (индивидуальной) участков под такую застройку аж 11. А еще 6 зданий, две квартиры и два гаража. Сам депутат в 2019 заработал 7,6 млн рублей.

Депутат от Оренбурга Поляков Алексей Алексеевич заработал — 5,4 миллиона. Жена - 44,3 миллиона. У нее сеть магазинов в собственности.

Синельщиков Юрий Петрович — 6,7 миллиона. А жена 45,5 миллионов. У нее три нежилых помещения, квартира 110 квадратных метров, еще одна квартира 99 метров, и дом 292 метра. Машина только у Синельникова — Фольксваген туарег.

Синяговский Владимир Ильич. Получает депутатское жалование в общей сложности 7,5 миллионов рублей. А его супруга тем временем зарабатывает 47,7 миллиона.

Щаблыкин Максим Иванович — 5,3 миллиона, у жены - 42 миллиона.

Сидоров Александр Леонидович зарабатывает в год 9,8 миллиона. Супруга в 4 раза больше — 40,1 миллион. У нее в собственности участок с трехэтажным домом.

Рахим Азизбоевич Азимов («Едина Россия») 7, 5 млн и никакой собственности, кроме скромного земельного участка и несколько авто (Лэнд Ровер, Лэнд Крузер и УАЗ). Тогда как у супруги 26,5 млн дохода и много движимого и недвижимого имущества: земля, два жилых дома (800 и 500 кв.м), три квартиры (226 кв.м., 44 кв и 92 кв.м.).

Леонид Слуцкий. Доход 5,7 миллиона (чисто депутатский оклад). Жена - 25 миллионов.

Дмитрий Анатольевич Белик. Доход — 4,6 млн. рублей. А у жены 23,2 миллиона и куча недвижимости — три жилых дома и три земельных участка..

Берулава Михаил Николаевич — 10,5 млн. рублей. И 19,4 млн. у супруги.

Веллер Алексей Борисович. Доход — 6,8 миллионов. У супруги — 12,3 миллиона.

Выборный Анатолий Борисович. Доход 5,7 миллионов. У супруги — 38,5 миллионов.

Горелкин Антон Владимирович — 5 миллионов. Супруга — 31,8 млн.

Козловский Александр Николаевич — 10 участков, 5 домов, здание и квартира. Супруга в 2019 получила доход — 20,4 миллиона. Тогда как сам Александр Николаевич 8,2.

Сухарев Игорь Николаевич — 5,4 миллиона. А у жены - 20,4 миллиона. А еще семь промышленных участков в долях, склад, нежилое помещение, здание, крытая стоянка, проходная. А еще квартира 151 метр, надеемся без проходных комнат.

Владимир Владимирович Белоусов - 5,5 млн. руб. Супруга — 16,9 млн. А еще вилла и квартира в Испании.

Малов Николай Владимирович — 5 миллионов. Супруга — 19,7.

Гаджиев Мурад Станиславович — 5 млн. У супруги — 14,3 млн.

Дерябкин Виктор Ефимович — 5 миллионов. У супруги — 9,6.

Емельянов Михаил заработал 5,3 миллиона. А его супруга 17,5.

Катенеев Владимир Иванович — 7,8 . Супруга — 12,5 миллиона.

Луговой Андрей Константинович — 7,5 миллиона. А супруга 9,5

Марданшин Рафаэль Мирхатимович — 6,2 . Супруга — 9,1 миллиона. Имеет право, так как владеет 12-ю сельскохозяйственными участков и двумя большими нежилыми помещениями.

Напсо Юрий Аисович — 5,4 милиона. У жены — 12,1 миллиона. Супруга владеет сетью АЗС (7 штук).

Пашин Виталий Львович — 5,4 миллиона. У жены в два раза больше — 10,2.

Сазонов Дмитрий Валерьевич — 5,4 миллиона. У жены пусть не на много, но больше — 6,4 миллиона.

Сокол Сергей Михайлович — 5,7 миллиона. Супруга - 9,3. В собственности у них три скромные квартиры.

Яхнюк Сергей Васильевич — 6,2 миллиона. У жены — 20,5.

Хорошо, что по закону все имущество супругов делиться по полам, а-то какое-то социальное неравенство прямо получается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько заработали депутаты Госдумы: опубликованы декларации о доходах парламентариев

Самый богатый получил за год больше 1,5 миллиарда рублей (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько заработали депутаты Госдумы: опубликованы декларации о доходах парламентариев

Самый богатый получил за год больше 1,5 миллиарда рублей (подробности)