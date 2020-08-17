Министерство просвещения объяснило, зачем учителям носить маски в классе

Предписание рамочное и очень многое в нем остается на усмотрение местных властей и администрации учебных заведений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каким будет новый учебный год в школах, пока не до конца не известно. Как мы уже сообщали, в конце прошлой недели в регионы отправлен документ за двумя подписями — представителя минпроса и сотрудника Роспотребнадзора. В этом предписании, которое называется «Об организации работы общеобразовательных организаций» обозначено: обязательно в маске и перчатках все рабочее время должен находиться только персонал пищеблоков. Ну маски нужны для родителей на праздничных мероприятиях 1 сентября, организованных на открытом воздухе по классам или параллелям. Впрочем, в Москве от проведения торжественных линеек уже решили отказаться. Остальные граждане средства индивидуальной защиты могут использовать по желанию. Правда, предписание рамочное и очень многое в нем остается на усмотрение местных властей и администрации учебных заведений.

И вот уже в понедельник в новостных лентах появилась информация, что педагогам тоже придется вести уроки в масках. А это вообще возможно? Дискуссия по этому поводу развернулась на одном из педагогических форумов в Интернете.

- Я в этом году была организатором в аудитории на всех ЕГЭ. Маску надевали при входе в ППЭ (пункт проведения экзаменов, - прим. ред.) в 8 утра и носили ее до выхода из него (в 15 - 16 часов), помимо маски еще были перчатки, которые тоже нельзя было снимать весь день. А ведь во время проведения экзаменов была аномальная жара. И ничего, все выдержали! Поэтому я в себе уверена, выдержу точно. Для меня главное - очное обучение! – делится преподаватель из Тюмени Светлана Сорокина.

- Считаю, что атмосфера урока будет совсем другой: ученик не будет видеть реакцию учителя на его действия, да и самим ребятам первое время будет повод для шалостей. Но соглашусь со многими, что плохой урок в классе лучше хорошей дистанционки, - пишет учитель русского языка из Волгодонска Наталья Приходько.

Учителя из Воронежской области вспоминают эпидемию гриппа 10 лет назад.

- Сначала в масках было непривычно и смешно, а потом все привыкли, - пишет Ирина Толстолуцкая, учитель начальных классов.

Среди тех, кто находит преподавание в маске затруднительным, преобладают такие аргументы: запотевают очки, маска вызывает раздражение кожи, затрудняет понимание сказанного учителем, поэтому ученики переспрашивают и урок идет намного медленнее.

Логопеды оказались в особенно затруднительном положении.

- Я работаю логопедом в детском саду. На логопедических занятиях дети с речевыми проблемами обязательно должны видеть артикуляцию взрослого, слышать образец речи. Нам придется очень постараться, чтобы что-то придумать, - пишет Елена Мырова из Москвы.

Подобные проблемы возникнут и у учителей иностранного языка, которые будут объяснять артикуляцию при произношении звуков, видимо, картинками или видеороликами.

Правда, педагоги все же сходятся в том, что готовы вести уроки и в маске и «в противочумном комбинезоне», только бы их с учениками не отправляли вновь на дистанционку.

Но пока эта паника, видимо, преждевременна. В пресс-службе министерства просвещения нам прокомментировали, что обязательного требования носить маску в классе все-таки нет:

- Перечень мер, подготовленный Министерством совместно с Роспотребнадзором - комплексный. Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), содержащиеся в перечне и предписаны персоналу столовых, — подчеркнули в ведомстве. - Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября! При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты, в том числе масок, – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне.

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