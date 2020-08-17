Диетолог рассказала, почему опасно пить чай вчерашней заварки

Чай содержит в себе различные эфирные масла, и когда мы заливаем его кипятком, часть этих масел выходит из чаинок и растекается по поверхности воды тонкой пленкой Фото: Александр ГЛУЗ

Среди любителей душевного застолья – опять переполох. Не успели на прошлой неделе поголодать любители риса, узнавшие от британских ученых о способности этой крупы накапливать мышьяк. Как новый повод для волнений: китайские ученые опубликовали статью о том, что в черном чае уже через 15 минут после заваривания начинают появляться вредные вещества. А наутро напиток становится и вовсе токсичным! Неужели стоит переходить на пакетированный, ведь устраивать с утра чайные церемонии не у всех есть время. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к известному врачу-диетологу Елене Соломатиной.

Вот как напиток начинает портиться: чай содержит в себе различные эфирные масла, и когда мы заливаем его кипятком, часть этих масел выходит из чаинок и растекается по поверхности воды тонкой пленкой. Мы ее можем даже и не увидеть сразу во время чаепития, но зато потом, если оставить чашку недопитой, пленка заметна на стенках посуды. По словам эксперта, в этой пленке содержатся органические соединения, дубильные вещества, в том числе танин и многое другое. Соприкасаясь с воздухом, эти вещества окисляются, в чашке появляется патогенная микрофлора. Особенно, если чай был с сахаром – ведь условия для развития инородной жизни великолепные – тепло, влажно и сладкая питательная среда.

А если заварка простояла всю ночь, по словам Елены Соломатиной, там начинают развиваться плесневые грибы, которые попадая в организм его отравляют микотоксинами. Причем эта плесень такая живучая, что выдерживает и если залить вчерашние чаинки свежим кипятком. Выпивая повторно заваренные чай, мы эту плесень и микотоксины получаем в свой организм.

Постоявшей заваркой, конечно, не отравишься, - объясняет Елена Соломатина. Но наш организм начнет бороться с этой патогенной микрофлорой, тратить свою энергию и ресурсы. В результате система адаптации ослабевает, а дальше срабатывает правило «там где тонко там и рвется». Из-за взаимодействия с продуктами окисления может возникнуть аллергия, нарушение работы кишечника. Поскольку кровоток разносит по всему телу выделяемые микроорганизмами токсины, то значительный удар, по словам Елены Соломатиной, приходится на печень, призванную очищать нашу кровь от вредных веществ. Также может пострадать и сердце. Впрочем, это происходит не сразу, а имеет долгий накопительный эффект.

Так может, лучше тогда пить чай из пакетиков? По словам Елены Соломатиной, ситуация с чайными пакетиками неоднозначная. Если добросовестный производитель упаковал так полноценный чай, то его вполне можно пить. Но очень часто в такие пакетики фасуют низкокачественное сырье - обломки чайных листьев, чайную крошку, которые невозможно было бы продать в пачках, где покупатель может оценить чаинки визуально. Ароматный вкусный напиток из такого сырья не получить. К тому же, если производитель недобросовестный, он мог и нарушать технологию, в результате чего плесневые грибки попали в пакетики еще на стадии производства. И тогда уже не важно, насколько свежа заварка качественного напитка ждать не приходится.