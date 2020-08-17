Перед свадьбой Валентина Легкоступова сделала пластику: на это вдовец певицы потратил все сбережения

Замуж Валентина вышла в июле в Сочи, куда Фирсов приплыл на чужой яхте из Турции Фото: Личный архив

Друзья Валентины Легкоступовой призывают ее новоиспеченного мужа не претендовать на столичную квартиру артистки. Третий муж звезды Юрий Фирсов отмалчивается на эту тему.

Брачного контракта пара не заключила. Поэтому помимо мамы, дочери и сына на московскую недвижимость артистки может претендовать и ее третий муж Юрий Фирсов.

Замуж Валентина вышла в июле в Сочи, куда Фирсов приплыл на чужой яхте из Турции. Яхтсмен подрабатывал в том числе и тем, что перегонял яхты из одной страны в другую. Ни недвижимости, ни сбережений у 57-летнего яхтсмена не было – мужчина развелся и оставил жене с дочкой квартиру. Поэтому медовый месяц пара проводила в квартире Валентины.

Роман их начался в октябре 2019-го года, после чего Фирсов подал на развод с женой и сделал предложение Валентине. Легкоступова ушла от второго мужа почти два года назад, а официальный развод оформила не так давно.

Друзья звезды обвинили Фирсова в том, что он альфонс. В ответ Юрий возразил: «Да я все свои сбережения потратил, чтобы она сделала пластику и зубы!». Оказалось, что пластическую операцию Легкоступовой в конце апреля сделал в Москве друг Фирсова. На омоложение Валя решилась ради мужа: «Хочу быть молодой красивой «ягодой-малиной».

Во время карантина в апреле Легкоступова отправилась на пластику. Операцию делала у пластического хирурга Владимира Плахотина: «Провели операцию блефаропластика нижнего века с удалением орбитальных грыж».

Операция омолаживает взгляд, убирает мешки и отеки под глазами – делает лицо более эстетически привлекательным. У опытного хирурга вышло сохранить разрез глаз, не испортить фирменный прищур артистки. Отеки и синяки после операции к середине мая прошли окончательно, поэтому жениха в Сочи Легкоступова встречала счастливой и обновленной. Валентина - была гипертоником, но данная операция проводится под местной проводниковой анестезией и последствий для здоровья не было. Хирург не скрывает, что Легкоступова ему сказала, что оперируется ради Юры, чтобы быть красивой на свадьбе.

Друзья звезды обвинили Фирсова в том, что он альфонс Фото: Личный архив

Средняя стоимость операции - 70 – 90 тысяч рублей. Также Фирсов заявил, что он оплатил Легкоступовой новые импланты, а это могло стоить гораздо дороже пластики. Вероятно, что и банкет в квартире Валентины оплачивал тоже он.

Зять Валентины Легкоступовой сегодня в эфире «Пусть говорят» рассказал, что две недели дочь, мама и тетя певицы пытались с ней связаться – в семье было принято заботиться друг о друге, быть на связи. Но новый муж Валентины оградил ее в этот период от общения с семьей, поднимал трубку ее телефона и часто сообщал, что Валя спит.

Зять звезды рассказывает: «Мы звонили, он отвечал – все под контролем. Звучали фразы: «кто не с нами – тот за борт». Дочь певицы Анэтта Бриль интуитивно почувствовала беду и поехала к маме домой, застала ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее Валентину Легкоступову никто пьяной не видел. Анэтта говорит, что мама не прислушалась к просьбам детей узнать Фирсова получше — не спешить со свадьбой и венчанием. Анэтта не стала лезть в личную жизнь мамы, та просила не мешать личному счастью.

Дочь Легкоступовой сообщила: мама по пути в наркологическую клинику чувствовала себя хорошо и даже пыталась петь в машине, также прозвучала фраза о том, что она упала… Поэтому главные вопросы у семьи к Фирсову: зачем надо было так пить и почему он не вызвал врачей и не сообщил о том, что Валентина упала и ударилась головой.

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