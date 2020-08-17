«Валя упала на рассвете на мокром полу»: вдовец Легкоступовой признался, что часто лечился в наркологических клиниках и пожаловался на детей певицы

Яхтсмен Юрий Фирсов не стал скрывать проблем с алкоголем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Сочи 4 июля 2020 года певица Валентина Легкоступова и яхтсмен Юрий Фирсов поженились. А через неделю в деревушке близ Феодосии обвенчались. Переписывалась пара в Facebook пять лет – Юрий звал Валентину на международные регаты, а она все время отказывалась. В прошлом году согласилась. Отношения Легкоступовой и Фирсова начались 12 октября 2019 года. Он сразу же развелся с женой: в этом браке у Фирсова осталась 16-летняя дочь, также у мужчины есть взрослый сын. В сентябре они планировали шумную свадьбу на яхте, а потом у Легкоступовой были по плану концерты. 14 августа певицы не стало. У Легкоступовой от двух предыдущих браков есть 29-летняя дочь Анетта и 19-летний сын Матвей.

Сегодня вечером в программе «Прямой эфир» вдовец (третий муж звезды) даст первое покаянное интервью. 57-летний яхтсмен расскажет, что Валентина упала на рассвете в ванной, так как там был мокрый пол. Накануне они действительно выпивали: «Так расслабился, что разрешил ей выпить вместе с собой…».

57-летний яхтсмен расскажет, что Валентина упала на рассвете в ванной, так как там был мокрый пол. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Друзья Легкоступовой подчеркивают, что Валя была гипертоником, поэтому никогда даже на вечеринках не пила – максимум бокал шампанского или 50 грамм коньяка. После венчания в Крыму рядом с Валей была ее мама – она живет в Феодосии, о спиртном речи не шло. А когда молодожены вернулись в Москву, что-то пошло не так – Легкоступова почему-то нарушила собственные правила и выпивала вместе с мужем.

Причем Фирсов не стал скрывать, что сам и раньше частенько выпивал – подряд пару месяцев проводил на регатах, а потом расслаблялся при помощи алкоголя. «На два – три дня в клинику и назад», - говорит яхтсмен о том, что после загулов для него было привычным делом прокапаться в больнице и это возвращало силы.

Фирсов утверждает, что Легкоступова после падения отказалась вызывать «Скорую». Теперь мы знаем о ЧП только с его слов: «Это самый страшный день в моей жизни. Настолько все нелепо… Это падение в ванной, ничего не предвещало продолжение удара. Предложил вызвать врача, она сказала: «Подожди, не надо! Я вообще падучая по жизни – не умею кататься на велосипеде, на самокате…» Со слов Фирсова они с женой сами позвонили ее дочери, чтобы та поместила их в наркологическую клинику.

Фирсов утверждает, что Легкоступова после падения отказалась вызывать «Скорую». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дочь Легкоступовой отвезла маму с отчимом в наркологическую клинику, где Валентине стало плохо. Последствия черепно-мозговой травмы певицы оказались несовместимы с жизнью.

Юрий Фирсов рассказал, что жену любил: мол, даже все сбережения потратил на ее пластику и новые зубы… Вот только не знала Легкоступова, что доверила свою жизнь человеку, склонному к запоям. Конечно, теперь Фирсов озвучивает «компромат» на детей певицы: мол, сын продал ее компьютер, и вместе с дочкой спрятали ключи от ее машины. Яхтсмен сетует, что не жаловали его дети избранницы. Объяснение этому есть – дети пытались оградить маму от беды. А Легкоступова с Фирсовым планировали уже зимой рвануть на ПМЖ в Испанию – на ее любимые Тенерифе, Валя получила разрешение на работу…