Протесты в Минске - не антироссийские? Это только пока

Революционный активист Петя или революционный активист Вася могут вовсе не иметь никаких антирусских взглядов. Но кто их спрашивать-то будет, когда они свою задачу выполнят Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приходится читать много пропаганды насчет того, что "протесты в Минске не имеют антироссийской направленности". Это все, мол, не про Россию, мы просто вышли на площадь, чтобы свергнуть тирана etc.

Хочется спросить - а на кого рассчитана эта смешная риторика? На младшую группу детского сада? Скорбных умом клиентов психиатрического заведения? Революционный активист Петя или революционный активист Вася могут вовсе не иметь никаких антирусских взглядов. Это их святое право.

Но кто их спрашивать-то будет, когда они свою задачу выполнят, сделают сэлфи с флагом у ворот бывшей резиденции тирана и пойдут домой.

Милые советские люди, стоявшие на Манежной площади в Москве в 1990-1991 году, совершенно не имели в виду, что они выступают за экономическую политику Гайдара, внешнюю политику Козырева, расстрел ВС РСФСР из танков, создание всесильных олигархических систем вроде "Моста" и "Менатепа", массовую нищету, грачевский штурм Грозного и тому подобные прелести.

Они просто хотели, чтобы на смену КПСС пришла многопартийность, и чтобы свобода и "все как в цивилизованном мире".

А если чуть позже получилось не как в цивилизованном мире, а как у Мобуту Сесе Секо, так они, повторяю, этого в виду не имели, они просто флагами махали и листовки раздавали.

Так что вот краткое объяснение того, как устроен мир, специально для младшей группы детского сада: вопросы решают не активисты, вопросы решают начальники.

Активисты создают правильную картинку, повторяют кричалки, ходят туда-сюда, воздействуют на психику той стороны своей численностью, иногда могут подраться, а могут и просто воздушные шарики запускать.

Ну а проблема отношений с Россией будет решена чиновниками и прочими випами уже после того, как все разойдутся. А что решат випы?

Да то же самое, что все их коллеги по братскому советскому интернационалу, кроме разве что связанного Карабахом товарища Пашиняна. Что скрипач не нужен. Потому что на западной стороне - большая сила.

Там финансовая система, там санкции, там международная легитимность, там репутация, технологии, мода, недвижимость, там можно учить детей и проводить курортную старость.

Деньги-то - они идут не в Сбербанк, и яхта тоже плывет не в Челябинск. И, главное, чем хуже Москва в твоем пересказе, тем больше у тебя аргументов, что ты должен лелеять свою отдельную от нее власть.

Ну а на стороне России - только танки, которые надо еще иметь решимость пустить в ход вопреки мнению всего мира, да возможность поделиться газом и бензином подешевле - но они сейчас и так дешевы.

Ну, еще рынок сбыта для производства, которое все равно распилят на металлолом.

Зато сколько грантов можно получить на изучение гендера, сколько международных конференций по проблемам колониального геноцида можно посетить, сколько правозащитных премий можно получить, если сплавить русского надоедалу.

Иными словами, если дружественный настрой активиста Васи еще как-то условно клеится с реальностью, то в лояльность Москве номенклатуры и общественности гордых республик не смогут поверить даже в дурдоме.

Собственно, все это заговаривание зубов насчет того, что "мы просто хотим добра и мира, мира и добра" нужно только для того, чтобы сделать дело, пока никто не рыпнулся, пока никто не помешал.

Ну а потом будет уже совсем другое кино.

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