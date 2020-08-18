Почему верующие доверяют жилищному кооперативу

Нурлбек – правоверный мусульманин, финансовый предприниматель, ведет бизнес в Оренбуржье, а также в западных областях Казахстана. Совсем недавно – в начале 2020 года, он купил уже вторую квартиру в нашем кооперативе. Первую квартиру, приобретенную с помощью «Бест Вей», он передал 18-летнему сыну, который планирует создать семью.

Новая квартира-студия была приобретена как раз накануне карантина, обошлась в сумму чуть более 1,3 млн рублей – и позволила в комфорте, уединении и с молитвой провести долгие недели карантина.

Некоторое время назад приобрел также квартиру в казахстанском Уральске - с помощью кооператива, работающего по той же модели, что и наш кооператив, притом, что Нурблек - гражданин России. Казахстанские банки отказывали ему в ипотеке, так как он проживает в Казахстане по виду на жительство. К тому же для него как для мусульманина получение средств под процент не приемлемо с точки зрения соблюдения исламских правил.

Для него как для практикующего мусульманина чрезвычайно важно, чтобы все, в чем он участвует, соответствовало нормам шариата. Кооператив, в котором средства предоставляются на беспроцентной основе, нет пеней и штрафов, по его словам, полностью укладываются в его систему религиозных ценностей и правил.

Вступая в кооператив, он изучил опыт участия в нем других практикующих мусульман. «Выяснил, - говорит Нурлбек, - что квартиры с помощью кооператива приобретали как сестры-мусульманки, использовавшие при этом средства материнского капитала, и так и муллы и заместители мулл. Так что сомнений в правильности такой покупки у меня не было, и моя собственная практика работы с кооперативом это подтвердила». То, что жилищный кооператив соответствует системе мусульманского права, объясняет популярность кооператива в мусульманских регионах нашей страны.

Не менее популярен кооператив и у православных. Например, священник Гатчинской епархии Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви отец Максим приобрел два года назад квартиру с помощью нашего кооператива. Петербуржец, он был три года назад переведен по решению священноначалия на службу в Гатчину – город в Ленинградской области.

Срочно понадобилось новое жилье для священнической семьи, состоящей из самого отца Максима, его супруги Марины и троих детей. С помощью нашего кооператива была приобретена большая квартира 78 кв м, при внесении паевого взноса они с супругой использовали материнский капитал.

Перед приобретением отец Максим долго изучал наш кооператив, исследовал, будет ли сотрудничество с кооперативом соответствовать его сану. Потом решился на вступление в кооператив, и ничуть об этом, как он сам говорит, не пожалел.

«Благодарим Бога, - говорит отец Максим, - что помог нам с супругой принять верное решение и приобрести квартиру с помощью кооператива! Тем более, что кооператив предоставляет средства на беспроцентной основе, нет ссудного процента, нет, по сути, ростовщичества, которым занимаются многие финансовые организации».

Есть примеры приобретения квартир с помощью нашего кооператива членами общин и других традиционных религиозных конфессий нашей страны – иудаистских (по всей России) и буддийских (например, в Бурятии).

Итак, обобщим факторы привлекательности кооператива для верующих. Во-первых, кооператив работает без ссудного процента: процент не приветствуется в большинстве религий. Это, по сути, касса взаимопомощи. Жилищный кооператив – некоммерческая организация и не преследует своей основной целью деятельности извлечение прибыли, не занимается спекуляцией, что важно для религиозных людей. В-вторых, кооператив означает взаимопомощь, что принципиально важно для многих религиозных людей. Эти факторы и создают условия для вступления в наш кооператив верующих.