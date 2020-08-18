«Гегемония доллара не выбита на камне»: Россия и Китай поставили под сомнение мировое господство американской валюты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом квартале 2020 года доля доллара в товарообороте между Россией и Китаем впервые за всю историю упала ниже 50%. Об этом говорят данные Центробанка и Федеральной таможенной службы России.

«Россия и Китай последовательно двигаются к финансовому альянсу, пытаясь уменьшить свою зависимость от доллара», - пишет газета Financial Times.

Раньше львиная доля расчетов между нашими странами проходила в американской валюте. Даже в 2015 году она составляла 90%. Это было удобно для всех, потому что долларами можно было расплачиваться с любыми странами. Теперь же валютный баланс резко изменился (см. графику).

По данным ФТС РФ

- Многие ожидали, что сотрудничество России и Китая будет либо в военной, либо в торговой сфере, но сейчас альянс движется больше в банковском и финансовом направлении. И это то, что может гарантировать независимость для обеих стран, - заявил изданию Nikkei Asian Review директор Института дальневосточных исследований Российской академии наук Алексей Маслов.

Тренд на дедолларизацию начался в 2014 году. Тогда появились риски, что Запад может отключить Россию от системы международных расчетов (SWIFT) и заморозить наши накопления в американских гособлигациях.

- Любая операция, которая происходит в мире с участием долларов США, в какой-то момент проходит через американский банк, - говорит Дмитрий Долгин, главный экономист ING Bank по России. - Это означает, что правительство США может приказать этому банку заморозить определенные операции.

В Китае «звоночек» услышали пару лет назад, когда Дональд Трамп развязал против Поднебесной торговую войну, в одностороннем порядке повысив тарифы на импорт товаров из Китая.

- Только совсем недавно китайское государство и крупные экономические субъекты начали чувствовать, что они могут оказаться в такой же ситуации, как и российские коллеги. То есть стать объектом санкций и потенциально быть отключенными от системы SWIFT, - пояснил изданию Nikkei Asian Review Чжан Синь, научный сотрудник Центра российских исследований Шанхайского Восточно-Китайского университета.

Россия к такому развитию событий стала активно готовиться. Во-первых, сократила вложения в гособлигации США до минимума. Во-вторых, развивает национальную платежную систему. В-третьих, уговаривала основных партнеров переходить на расчеты в национальных валютах или в евро.

К примеру, в 2014 году Россия и Китай подписали соглашение на сумму 150 млрд юаней (1,5 трлн рублей). Оно позволило каждой стране получить доступ к валюте другой страны без необходимости покупать ее на валютном рынке. В 2017 году сделку продлили на три года. А в 2019 году Москва и Пекин заключили соглашение о замене доллара национальными валютами для международных расчетов между ними. И договорились разработать альтернативные платежные механизмы для ведения расчетов.

И наконец, российский Центробанк стал одновременно сокращать долю доллара в международных резервах и… увеличивать долю юаня. Если в 2017 году вложения в китайскую валюту были минимальными (около 1%), то сейчас они выросли до 12% (см. графику).

- В результате этого сдвига Россия приобрела четверть мировых запасов юаня, - пишет Financial Times.

По данным ЦБ на конец каждого года

Стремление России к накоплению юаня связано не только с диверсификацией ее валютных резервов, считает Алексей Маслов. Москва хочет побудить Пекин стать более настойчивым в оспаривании глобального экономического лидерства Вашингтона.

- Россия занимает значительно более решительную позицию по отношению к Соединенным Штатам, чем Китай. Россия привыкла воевать, она не ведет переговоров. Один из способов для России сделать позицию Китая более решительной, более готовой к борьбе - это показать, что она поддерживает Пекин в финансовой сфере, - поясняет Алексей Маслов.

По словам американских экспертов, свергнуть доллар с мирового Олимпа будет непросто. Слишком много в мировой торговле завязано на доллар. Экономика США по-прежнему одна из двух крупнейших в мире. А финансовый рынок – безоговорочно самый большой и открытый для инвесторов из других стран. Тем не менее, нынешние проблемы, в особенности быстро растущий госдолг, могут пошатнуть положение мировой резервной валюты.

- Чрезмерно агрессивная санкционная политика может подорвать превосходство доллара в долгосрочной перспективе. Санкции - очень мощный инструмент для Соединенных Штатов, но, как и любой инструмент, вы рискуете тем, что другие начнут искать альтернативы, если вы переусердствуете, - заявил изданию Nikkei Asian Review экономист Гарвардского университета Джеффри Франкель. - Гегемония доллара не выбита на камне. Думаю, глупо было бы предполагать, что доллар навсегда останется неоспоримой международной валютой номер один.

Тем более, что власти США, похоже, осознанно снижают стоимость собственной валюты. Трамп заявил, что будет использовать тактику Китая и ослаблять доллар по отношению к другим мировым валютам. Это должно стимулировать американский экспорт, снизить торговый дефицит и девальвировать гигантскую задолженность по госдолгу.

- Хронический кризис экономики США и мировой валютно-финансовой системы в целом снижают доверие к американскому доллару, - считает Светлана Иванова, профессор кафедры мировой экономики РЭУ им Г.В. Плеханова. - Страны готовятся к трансформации мировой денежно-кредитной системы. Видимо к переходу на электронные национальные деньги и к взаиморасчетам без использования американского доллара.