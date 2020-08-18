"Появилось ощущение, что кто-то добрый рядом": Вышло видео о том, как волонтеры помогали пожилым в пандемию

Тысячи волонтеров по всей стране во время пандемии помогали пожилым людям - ведь для них инфекция наиболее опасна. Фото: коалиция «Забота рядом»

Более миллиона часов - на добрые дела. Столько потратили за время пандемии коронавируса сотрудники некоммерческих организаций и волонтёры на помощь пожилым людям. Такие данные приводят организаторы коалиции «Забота рядом».

Ее в конце марта - когда вирус пришел в Россию - создал Фонд Тимченко вместе с Альянсом «Серебряный возраст». Коалиция объединила 231 некоммерческую организацию, которые во время пандемии помогали пожилым людям - ведь для них инфекция наиболее опасна.

Фонд Тимченко выпустил ролик «Солидарность – это норма!» о том, как волонтеры помогали пожилым во время эпидемии коронавируса.

Добровольцы приносили одиноким старикам продукты и лекарства, помогали связаться по видеосвязи с родными, отвечали на вопросы в колл-центрах, готовили памятки, взаимодействовали с неравнодушными соседями и соцслужбами. По всей стране участниками проекта стало множество людей, которые именно во время пандемии впервые занялись добровольчеством.

- У нас в городе популярны чаты, и я написала в WhatsApp, что нужны волонтёры, – рассказывает Наталья Солодовник, руководитель норильского фонда “Территория добра”. – Уже на следующий день откликнулся 101 человек. Мы проинструктировали их, сделали пропуски, и они начали работать. Взрослые, успешные люди, которые смутно представляли, что означат “волонтёрство”, увидели другую жизнь.

Так, один из норильских волонтеров узнал о бабушке из соседнего дома, которую дочь привезла из бывшей Союзной республики. Дочь умерла и старушка осталась совсем одна - а у нее нет даже гражданства, а значит - пенсии. Добровольцы тут же начали помогать пожилой женщине, сейчас ей помогают оформить документы и поддерживают помощью.

Анонимный волонтер помогает семье из Челябинска Фото: коалиция «Забота рядом»

А в Челябинске удивляются истории о скромном волонтере, который даже не называет своего имени. В местное общественное движение «Солнечный день» обратилась Галина Васильева, которая уже 32 года борется с рассеянным склерозом и прикована к инвалидному креслу. Её 80-летний отец нуждается в круглосуточной помощи. Отцу и дочери не справится без сиделки – на оплату её услуг семья тратит почти весь свой доход. Клич о помощи семье бросили в волонтёрском чате. И с тех пор она появляется регулярно: анонимный помощник оставляет продукты, звонит в дверь и уходит.

Волонтеры помогают Галине Васильевой и ее отцу Фото: коалиция «Забота рядом»

- Мы только можем догадываться, что продукты носит кто-то из наших волонтёров. В нашей деятельности такое происходит впервые, - сообщила руководитель движения «Солнечный день» Татьяна Кузнецова.

А Галина Васильева говорит, что эти продукты для них - не просто помощь, но и надежда:

- Появилось ощущение, что кто-то добрый рядом, что я не одна с лежачим отцом на руках.