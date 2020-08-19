Петросян покупал однокомнатные квартиры в Москве, чтобы хранить в них книги

По словам друзей, специально для хранения книжной коллекции Евгений Ваганович в свое время покупал однокомнатные квартиры в Москве. Фото: Instagram.com

Почти два года разведенные юмористы Петросян и Степаненко не могут поделить совместно нажитое богатство (по некоторым оценкам, артисты владеют антиквариатом на 1,5 млрд рублей). Скоро стартует новый этап судебных заседаний, и он обещает быть жарким. Мы выяснили, какой сюрприз Евгений Ваганович приготовил бывшей супруге в суде.

Сокровища попросят вернуть

Свою коллекцию антиквариата Петросян собирал не одно десятилетие. Особая гордость комика - старинные книги. По словам друзей, специально для хранения книжной коллекции Евгений Ваганович в свое время покупал однокомнатные квартиры в Москве. Спустя годы большая часть книжного собрания заняла все стенные шкафы в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке.

Защита Петросяна потребует у Степаненко вернуть редкие книги. Фото: Канал "Россия 1"

Сейчас апартаменты площадью 516 кв. метров занимает Елена Степаненко. Квартира буквально напичкана раритетами - картинами, статуэтками, фарфором, старинными вазами. Что-то юморист собирал по крупицам, но нередко выкупал целиком собрания у наследников коллекционеров. Так, например, еще в 70-е годы писатель Евгений Териков, автор монологов Петросяна, продал ему дедовскую коллекцию книг.

- Скоро состоится новое судебное заседание по разделу имущества Петросяна и Степаненко, и на нем выступит Евгений Териков, - рассказал наш источник. - Он даст показания, что продал Евгению Вагановичу книжную коллекцию еще до его брака со Степаненко. Следовательно, это имущество не является совместно нажитым и не подлежит разделу. Защита Петросяна попросит, чтобы Степаненко вернула книжное собрание бывшему мужу.

Евгений Териков. Фото: YouTube

Редкие издания

Петросян собрал уникальную библиотеку, включающую прижизненные издания Пушкина, Льва Толстого, Зощенко. Есть в ней и подлинники рукописей Пушкина.

- В библиотеке Петросяна более 6 тысяч книг. Из них больше половины раньше принадлежали мне, - рассказал «КП» Евгений Териков. - Мой дед коллекционировал книги еще до революции, он был богатым биржевиком. В конце 70-х ко мне в гости зашел Петросян, тогда - молодой конферансье. Увидел книги и загорелся: «Продай!» Я согласился - ящиками с книгами была заставлена вся моя маленькая квартирка, а Женя произвел впечатление ценителя, книголюба. Я посчитал, что он станет достойным хозяином коллекции моего деда. Имеется опись всех отданных мною томов, ее составил сам Женя. Первую часть книг (примерно пятьсот штук) он купил сразу, мы договорились о сумме в 4 тысячи рублей. В середине 70-х это были серьезные деньги (машина «Волга» стоила примерно пять тысяч). Остальные он покупал у меня поштучно - за 5 рублей, за 25. А про часть я ему сказал: «Бери так, все равно негде хранить». Сейчас самые дешевые экземпляры из этой коллекции оцениваются на черном рынке в сотни тысяч рублей, а самые уникальные - и в миллионы.

Фрагмент описи книжной коллекции, которую Евгений Териков продал Петросяну. Фото: Личный архив героя публикации.

Сейчас коллекция у Степаненко, и вряд ли она осознает ее культурную и историческую ценность. Скорее всего, для Лены она имеет денежный эквивалент. А для Жени это подлинное сокровище.

«Ай-Петри при восходе солнца» Айвазовского 1893 года.

«Ай-Петри при восходе солнца» Айвазовского 1893 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продает картину Айвазовского, чтобы оплатить экспертизу?

В двухлетней тяжбе супругов была долгая пауза, связанная с необходимостью провести повторную оценку коллекции антиквариата. Оценка, проведенная Степаненко, не устроила Петросяна. Юморист потребовал провести новую, независимую экспертизу в Минюсте. Сейчас она в завершающей стадии. Петросян, со слов его адвоката, долго не мог найти 2 млн рублей, чтобы вовремя оплатить экспертизу - счета артиста заблокировали по требованию Степаненко. Поэтому, по некоторым данным, он решил продать подлинник Айвазовского - картину «Ай-Петри при восходе солнца» 1893 года.