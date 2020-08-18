Путин и Меркель обсудили, что делать с Лукашенко

Канцлер Германии позвонила в Кремль с белорусским вопросом Фото: REUTERS

Ангеле Меркель не очень хочется иметь на континенте еще одну точку нестабильности, потому что потом так или иначе именно Германии приходится платить от имени Евросоюза за все возникающие проблемы. Поэтому ее звонок Владимиру Путину с намерением поговорить о ситуации в Белоруссии был вполне ожидаем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, канцлер Германии позвонила президенту России, чтобы выяснить, что происходит в Минске. Путин обратил внимание Меркель на «неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса». Но оба лидера сошлись на том, что все заинтересованы в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии.

По сообщению спикера правительства Германии, Меркель «подчеркнула необходимость запуска национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса». Кроме этого бундесканцлер настаивает на немедленном освобождении всех политических заключенных.

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