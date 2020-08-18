Переболевшие COVID-19 назвали Топ-10 долгосрочных проблем со здоровьем

Коронавирусная инфекция «аукается» разнообразными последствиями спустя недели и месяцы после выздоровления Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всем мире растет число людей, которые пережили COVID-19. Американские блогеры уже прозвали выживших после новой коронавирусной инфекции «дальнобойщиками». Аналогия основана на том, что теперь им предстоит долгое путешествие с грузом тех последствий для здоровья, которые оставил коронавирус.

И хотя медики утверждают, что сейчас еще рано говорить о том, являются ли долгосрочные последствия COVID-19 сферой физического здоровья, последствиями для психики или неврологическими нарушениями, опрос, в котором приняли участие 1 567 людей, переживших COVID-19, можно считать репрезентативным. Данные собирались путем добровольного участия на странице в социальной сети американского социального движения Survivor Corps («Отряд выживших»).

Вот топ-10 долгосрочных последствий для здоровья после COVID-19 и процент людей, заявивших о каждом их них (можно было отметить сразу несколько вариантов):

1.Быстрая утомляемость, постоянная усталость 100%

2. Боли в мышцах 66,8%

3. Дыхательная недостаточность 65,1%

4. Сложности с концентрацией внимания 59%

5. Сниженная физическая активность 58,5%

6. Головные боли 57,6%

7. Проблемы со сном 49,9%

8. Тревожность 47,6%

9. Проблемы с памятью 45,6%

10. Головокружение 41,9%

Результаты опроса были проанализированы врачами, доктором медицинских наук, доцентом-исследователем в области медицины в Университете Индианы Натали Ламберт и Венди Чанг, доктором медицинских наук, специалистом по развитию нервной системы в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета. Всего респонденты отметили 98 различных последствий для здоровья после COVID-19. Среди них есть и такие, как шум в ушах; судороги; вспышки или плавающие точки в зрении; ночная потливость, боль в руках и ногах.

Четверть всех долгосрочных последствий связана с чувством боли. Также можно выделить группы последствий, затрагивающих Центральную нервную систему и головной мозг, глаза и кожу. Есть предположение, что, возможно, коронавирус SARS-CoV-2 затрагивает щитовидную железу, вызывая избыточное высвобождение гормонов.

- Помимо устойчивого ощущения боли во всем теле, сотни выживших после COVID-19 жалуются на потерю волос спустя 2 – 3 месяца после того, как вирус был побежден, - говорит Шилпи Хетарпал, доктор медицинских наук, дерматолог из клиники Кливленда, выражая надежду на то, что эти последствия при соответствующем лечении будут обратимы.