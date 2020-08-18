Не отвлекайся «за рулем»!

Собаки — не только лучшие друзья человека, но и мощный отвлекающий фактор, когда едут с нами в автомобиле.

Решили поехать с питомцем на дачу? Позаботьтесь о правильной перевозке животного. Не перевозите собаку на переднем пассажирском сиденье. Обзаведитесь специальным гамаком или ремнем безопасности для вашего друга. Не допускайте, чтобы пес находился в салоне, предоставленный самому себе и готовый в любой момент отвлечь вас от дороги. Ведь даже секундная потеря внимания может привести к трагедии.