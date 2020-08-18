Казахстанские археологи исследуют тайны родного города аль-Фараби

Останки главных ворот Отрары — родины аль-Фараби. Фото предоставил М.Б. Кожа.

В год 1150-летия выдающегося средневекового философа, математика, теоретика музыки и учёного Абу Насра ибн Мухаммеда аль-Фараби на его родине ведутся активные археологические раскопки. Труды мыслителя X века вошли в сокровищницу мировой мысли, оказали влияние на философию и науку средневековой Европы, родина философа - город Отрар, расположенный в Туркестанской области Республики Казахстан.

«Этот город являлся политическим, экономическим и культурным центром исторической области Туркестан, важным звеном Великого Шёлкового пути, - говорит доктор исторических наук Мухтар Кожа, главный научный сотрудник Института археологии Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмеда Ясав. Ходжа Ахмеда Ясави. - Отрар — единственный средневековый город на территории Казахстана, чеканивший золотые монеты, наряду с серебряными и медными.

Запустел Отрар в конце ХVІІ века после захвата и погрома джунгарскими завоевателями, которым город оказал героическое сопротивление. Ко второй половине ХVІІІ века город лежал в развалинах, превращаясь в размытый дождями бугор, который местные жители называли Отрартобе — холм Отрара. Ныне городище Отрар занимает площадь более 250 гектаров. В центре развалин выделяется пятиугольный в плане бугор высотой 15-18 метров. Археологические исследования показали, что нижние слои городища относятся к первым векам нашей эры».

Фото предоставил М.Б. Кожа.

«Три монографии, сотни статей»

У средневекового Отрара была богатая история. В 1218 году здесь был уничтожен торговый караван, направленный Чингисханом, который после «Отрарской катастрофы» предпринял поход на Запад. В 1405 году здесь скончался знаменитый завоеватель Тимур.

«По материалам исследования Отрара в советский период опубликованы три монографии, сотни статей, собрана большая коллекция монет, керамики, изделий из металла, камня, кости, стекла. В свете анализа получены представления о ремеслах, торговле и духовной культуре горожан, — продолжает археолог Мухтар Кожа. — В 2000-2004 годах по линии ЮНЕСКО-Япония-Казахстан с привлечением международных экспертов и национальных специалистов были проведены работы по документированию и консервации памятников Отрара».

Шахматная фигура из слоновой кости, найденная в Отраре. Фото предоставил М.Б. Кожа.

В нынешнем году по инициативе Министерства культуры Казахстана были проведены раскопки крепостных стен и других объектов средневекового Отрара. На юге Казахстана работает сильная команда археологов, часть из них прошла обучение по линии ЮНЕСКО, ряд исследователей Института археологии Международного казахско-турецкого университета им. Ходжа Ахмеда Ясави защитили докторские диссертации в Турции. В 2017 году на средства, выделенные этой страной, археологи также вели раскопки в пригороде Отрара. На вооружении казахстанских археологов - современные научные технологи, включающие компьютерную программу трёхмерного проектирования и электронные дроны.

«Возвеличивал человеческие способности и разум»

В юбилейный год 1150-летия аль-Фараби в Казахстане переиздаются книги мыслителя, пишутся новые исследования его трудов, в режиме online проходят научные конференции и философские встречи. Комиссия по празднованию юбилея аль-Фараби была создана в прошлом году по поручению президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева. Политики и учёные отмечают актуальность наследия средневекового мыслителя, особенно с учётом того, что историческое существование независимого Казахстана началось всего лишь три десятилетия назад, и очень важно, чтобы «ценностный багаж» молодой политической нации включал в себя лучшие идеи и традиции. Для Казахстана такими идеями являются мысли и наблюдения великого соплеменника аль-Фараби.

Фото предоставил М.Б. Кожа.

«Со времён аль-Фараби «река времени» унесла многие столетия безвозвратно, но основные идеи, постулаты и парадигмы мыслителя все так же актуальны и востребованы в начинающемся, непредсказуемом, круговоротном XXI веке, - убеждён кандидат педагогических наук, доцент Таразского государственного педагогического университета Арман Шауханов. - В своих многочисленных трактатах аль-Фараби возвеличивал самого человека, его способности и разум. В этических наставлениях призывал людей к самосовершенствованию путём постоянного поиска и обучения».

Важность философского наследия аль-Фараби для формирование ценностных ориентиров молодёжи в контексте социально-политической модернизации Казахстана отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Если не помешает эпидемия коронавируса, то празднование юбилея восточного учёного и философа завершится осенью нынешнего года в Париже на Международном симпозиуме при поддержке ЮНЕСКО.