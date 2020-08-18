Конкурс: «Водитель! А как ты понимаешь слова безопасности?»

Такое поведение водителя опасно для жизни и здоровья. Поэтому мы максимально стараемся говорить с вами о безопасности.

Найдите пост под названием «Водитель! А как ты понимаешь слова безопасности?» в социальных сетях официальных групп «Комсомольской правды» - ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

В нем мы спрятали слова. Найдите их, выберите любые три и составьте на их основе связное предложение на тему безопасности на дороге с точки зрения водителя. Добавляйте свои варианты в комментарии к посту. А наше жюри выберет лучших авторов в трех номинациях:

• Самый внимательный водитель

• Самый прогрессивный водитель

• Самый дисциплинированный водитель

Будьте креативны, но не забывайте о теме: «Внимание на дорогу!». Каждый победитель получит приз - набор автомобилиста!

Результаты финала будут опубликованы здесь 22 августа, а также в комментариях к посту.

Информацию о сроках конкурса и призах читайте в положении о конкурсе.