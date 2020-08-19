Что было бы с СССР, если бы ГКЧП победил

Члены ГКЧП хотели сохранить СССР, но лишь ускорили его падение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вроде бы три дня ГКЧП в Москве 1991-го были только вчера, а посмотришь на календарь - вечность! Но до сих пор в душе у многих жалеющих о распаде СССР остается заноза — а удался бы путч, может, сохранили бы страну? Были ли у Государственного комитета по чрезвычайному положению шансы на победу и преобразование СССР в современную державу? Об этом мы спросили историка и писателя Александра Мясникова.

ПУТЧ ПРИДУМАЛИ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ РЕСПУБЛИКИ

- Казалось бы о том, что происходило с 19 по 21 августа 1991 года, известно почти всё, но давайте вернёмся в то время и попытаемся представить, что случилось, если бы «здоровые силы партии» победили?

- Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Кстати, фразу приписывают «отцу народов» Иосифу Сталину, хотя это калька слов немецкого профессора Карла Хампе: "История не знает слова "Если".

Этого «Если» не терпит и сама жизнь. Как говорится, поезд ушёл и рельсы разобрали. Обращаться к прошлому есть смысл только для того, чтобы не совершать ошибок в будущем. Но человек – любопытен и, конечно, порой хочет представить: а вот если бы...

- Давайте попробуем.

- Давайте. Но мне кажется, что в самом ходе событий августа 1991-го до сих пор много вопросов. Может быть, разобравшись в них, сложится и картинка.

- Почему ГКЧП выбрал те августовские дни?

- СССР семимильными шагами шёл к развалу. Все понимали, что очень скоро президент Горбачев трансформирует Советский Союз в Союз Суверенных государств (ССГ). Республики требовали независимости, а у Москвы уже не было политической воли удержать этот процесс или хотя бы как-то повлиять на него.

Поэтому временем смены власти и были выбраны те августовские дни - время отпуска у Горбачева. Глава КПСС и первый президент СССР находился на отдыхе в Крыму - в резиденции Форос.

Место гибели защитников Белого Дома Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ГКЧП хотел сыграть на упреждение?

- Да, на 20 августа было назначено подписание Новоогарёвских соглашений о создании нового политического образования. Предполагалось грандиозное превращение СССР в конфедерацию.

Правда, если опираться на факты, 20 августа было намечено подписание Союзного договора главами России, Белоруссии и Казахстана. Остальные шесть республик должны были заключить договор до конца октября 1991 года. Причем, представьте ту ситуацию: Союзный договор соглашались подписать лишь девять республик из пятнадцати. Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Грузия и Армения не участвовали во всем этом. И было очевидно, после переформатирования СССР придётся признать их независимость.Члены ГКЧП этого категорически не хотели.

ОПИРАЛИСЬ НА РЕФЕРЕНДУМ О СОХРАНЕНИИ СССР

- На что надеялись заговорщики?

- Они опирались на Всесоюзный референдум, прошедший 17 марта 1991 года. На нем большинство граждан Советского Союза высказалось за сохранение СССР, следовательно, как полагали в ГКЧП, поддержка населения будет обеспечена.

- Сейчас все хорошо представляют, что такое госпереворот, мы это видели во многих странах. У гкчпистов была отработана технология переворота?

- На первый взгляд, да. В своём телеобращении вице-президент Янаев и его коллеги аргументировали ввод чрезвычайного положения в "отдельных местностях СССР". Было заявлено, что по состоянию здоровья Горбачев не может исполнять свои обязанности. Президент СССР в это время был заблокирован силовиками в своей госрезиденции в Крыму, связь и каналы управления ядерными силами отключены.

В Москву были введены войска. ГКЧП опирался на внушительный силовой кулак - спецназ КГБ "Альфа" и группа "Вымпел", ОМОН и дивизия ВВ МВД Дзержинского, 106-я Тульская десантная дивизия, танковые Кантимировская и Таманская дивизии.

Танки на улицах Москвы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Правда ли, что на самом деле Горбачев знал о том, что готовится в Москве?

- То, что знал, это точно. Но что по этому поводу говорил, на самом деле не известно. Почему знал? Судите сами: 18 августа члены будущего ГКЧП прилетели в Форос. Это факт. Они обсуждали с Горбачевым ввод чрезвычайного положения в стране. Горбачев, якобы, ответил отказом. Но это уже предположение. После чего в резиденции была отключена вся связь. Правда, все участники ГКЧП в своих воспоминаниях факт отключения связи отрицают. По официальной версии Горбачёв был заперт в Форосе: дачу окружил Севастопольский полк погранвойск, а президентские самолет и вертолет были блокированы в аэропорту.

Однако, есть и свидетельства о том, что Горбачёв не только знал о готовящихся событиях, но и сам выступал за ввод чрезвычайного положения в СССР. О поддержке Горбачева в первые дни путча рассказывали и члены ГКЧП. Мало того, президент России Ельцин утверждал, что, находясь в Форосе, Горбачев «все знал и ждал, кто победит». Он был не заперт, а просто отсиживался там. Однако, доказательств прямой причастности президента СССР к путчу нет.

Три августовских дня «Комсомолка» не выходила из-за запрета ГКЧП. Лишь 22 августа после поражения путчистов вышел этот номер

ГЛАВНЫЙ ПРОВАЛ - ОТСУТСТВИЕ ПРОГРАММЫ

- И всё же, что было бы если ГКЧП победил?

- Ничего сверхестественного. Никакие серьезные изменения не произошли бы. Дело в том, что у ГКПЧ не было альтернативного плана развития страны. Народ воспринимал их как людей, которые тянут страну назад. Так что посидели бы они от силы пару месяцев и всё. Да, и раздали всем по шесть соток. Сделать именно это они обещали всем гражданам. В то время уже был высок авторитет Ельцина и очередной переворот был неизбежен. Победа ГКЧП, случись такая, просто отсрочила бы новый поворот в истории России на очень короткий срок.

- То есть СССР было уже не спасти?

- СССР был обречен. Нет вечных государств – Римская империя рухнула, Российская и Австро-Венгерская империи перестали существовать. Но трагедия Советского Союза в том, что он рухнул нелепо. Его подталкивали к гибели и левые, и правые, и свои, и чужие. Перемены были неизбежны. Другое дело, как эти перемены должны происходить. События 1991 года, как и 1917 года подтвердили истину – миром правят случай и предательство. И трагедия в том, что и то и другое управляемы.

- То есть, никакую интересную модель после победы КГЧП нам не удалось бы выстроить?

- Вряд ли. Сразу же после объявления «особого положения» была сформирована и оппозиция ГКЧП - Ельцин и его соратники (Руцкой, Силаев, Хасбулатов, Аушев) собрались в "Белом доме" (здании Верховного Совета СССР). Вскоре на их сторону перешли части Таманской танковой дивизии. А вот командующий ВДВ Павел Грачев не смог занять принципиальной позиции и выполнял указания и ГКЧП и Ельцина.

- Получается противники путча были обречены на успех?

- Да, в самой ближайшей или чуть более отдаленной перспективах. Члены ГКЧП хотели сохранить СССР, но лишь ускорили его падение. Нужно сказать, что действия ГКЧП так и не получили правовой оценки в качестве «госпереворота». Все привлечённые к суду по этому делу были амнистированы актом Госдумой России 23 февраля 1994 года. Исключением стал только генерал Варенников. Он отказался принять амнистию, настоял на суде и был полностью оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Поэтому события 19-21 августа 1991 года и нельзя строго юридически называть «путчем» или «госпереворотом».

Вроде бы три дня ГКЧП в Москве 1991-го были только вчера, а посмотришь на календарь - вечность! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

КИТАЙСКИЙ ПУТЬ НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЛ

- Если бы они все же удержались у власти, куда бы пошел СССР?

- На самом деле заговорщики вообще не понимали, что нужно дальше делать, но полагали, что надо действовать хоть как-то и срочно.

По сути весь «благородный» порыв сводился к отстранению Горбачева и консервированию Союза в прежнем виде. Конечно, так перевороты не совершают.

- Могли ли начаться какие-то реформы?

- Выступление ГКЧП и ввод войска вызвали в Москве обратный эффект - невиданную эйфорию. На многолюдных митингах все говорили о грядущей демократии. Мол, только она принесет процветание, достаток и свободу. Путчисты уже не могли переломить эту атмосферу, не предоставив чего-то адекватного взамен. А ничего не было! И даже, если бы было, в том состоянии общества никто бы не стал их слушать.

- Многие считают, что ключевым промахом стало то, что вовремя не арестовали Ельцина.

- Задержать Ельцина нужно было на правительственной даче, но командир «Альфы» получил странный приказ - выпустить его в город. Требовалась изоляция связи посольства США и немедленные аресты активистов-демократов. Требовался более серьезный контроль за СМИ, а не демонстрация по телевидению «Лебединого озера». Ничего из этого сделано не было, зато постоянно велись какие-то странные закулисные переговоры. Подготовка к штурму «Белого дома» была провалена.

Задержать Ельцина нужно было на правительственной даче, но командир «Альфы» получил странный приказ - выпустить его в город Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Насколько справедливо, что путч - это был наш шанс свернуть на «китайский путь» развития социализма?

- Появление танков на улицах Москвы в общественном сознании ассоциировалось скорее уж с военными путчами в Латинской Америке. Откуда и пришло слово путч. Народ в созидательную возможность ГКЧП не верил совершенно. И сами войска в Москве разложились примерно за сутки путем «братания». Некоторые батальоны просто переходили на сторону Ельцина, начиная с тульских десантников генерала Лебедя. Китайский и какой-угодно здравый сценарий мог бы быть, если бы люди, затеявшие ГКЧП, что-то реально проанализировали и выработали программу, которая не ассоциировалась бы с поворотом в прошлое. Но у них ничего подобного не было.

СПРАВКА КП

Союз заговорщиков сложился быстро

ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению, в который вошли многие первые лица лица СССР. Практически вся верхушка Политбюро Центрального Комитета КПСС была за сохранение старых порядков. Союз заговорщиков сложился довольно быстро.

Янаев - вице-президент СССР, член Политбюро, Павлов - премьер-министр СССР, Лукьянов - Председатель Верховного Совета СССР, Крючков - Председатель КГБ СССР, маршал Язов - министр обороны СССР, Пуго - глава МВД СССР, а также высокопоставленные военные Ахромеев, Варенников... Эти люди управляли политическим и силовым блоками Советского Союза. Им подчинялись армия, милиция и спецслужбы СССР.