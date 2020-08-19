Бывшего руководителя общества ветеранов ограбили на рынке на 750 тысяч рублей

В одно из отделений полиции на юге столицы обратился 59-летний мужчина, у которого на рынке украли 750 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в одно из отделений полиции на юге столицы обратился 59-летний мужчина, который рассказал стражам порядка, что его обокрали на одном из рынков Электрогорска. Такие ситуации не редкость, к сожалению, карманные кражи случаются довольно часто. Но этот случай был особенным: полицейские это поняли, когда пострадавший озвучил сумму ущерба.

Геннадий (имя изменено – прим. авт.) приехал на сельскохозяйственный рынок в городе Электрогорск, чтобы купить необходимые продукты. Сам мужчина проживал на даче неподалеку и решил пополнить продовольственные запасы. Пенсионер выбрал все, что ему нужно, сложил покупки в пакеты и вернулся в свой загородный домик. Только там Геннадий обнаружил пропажу кошелька, в котором находились 750 тысяч рублей, банковские карты, документы на два автомобиля, пенсионное удостоверение и карта москвича. О пропаже мужчина сразу сообщил в правоохранительные органы.

— По данному факту поступило два заявления, одно по месту происшествия, а другое по месту регистрации потерпевшего. В настоящий момент проводится проверка информации о данном преступлении, — сообщил источник kp.ru.

По информации из открытых источников известно, что пострадавший от рук грабителей мужчина 11 лет был руководителем Региональной Общественной организации ветеранов военнослужащих запаса вооруженных сил и органов правопорядка.