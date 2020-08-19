В Москве ограбили сотрудника посольства Саудовской Аравии

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Все случилось несколько дней назад на западе столицы. Из дома на Бережковской набережной пропал велосипед, принадлежащий 33-летнему сотруднику посольства Саудовской Аравии Ансафу А. (имя изменено – прим. авт). После последней поездки мужчина оставил его пристегнутым к перилам подъезда и несколько дней о нём не вспоминал. Когда сотрудник дипломатического представительства вновь решил воспользоваться экологичным транспортом, то не обнаружил его на прежнем месте. Мужчина решил узнать у соседей, не видели ли они его велосипед, но поиски были напрасны. О пропаже своего имущества он сообщил в полицию.

- Было установлено, что неизвестное лицо тайно похитило велосипед, принадлежащий 33-летнему гражданину Саудовской Аравии. Велосипед находился в подъезде жилого дома на 7 этаже, был пристегнут к перилам специальным охранным тросом. В настоящее время полиция изучает улики и разыскивает похищенное имущество сотрудника посольства, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По факту кражи уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция ищет преступника.