Дом за 1 евро в Италии: во сколько оно обойдется на самом деле?

Факт, что человек является собственником дома в Италии, еще не дает ему права на получение «пермессо ди сожорно» - вида на жительство. Фото: © Case a 1 euro

«Вся молодежь из деревни уехала, и деревня умерла» - такая проблема существует не только в больших странах вроде нашей, но и в маленькой Италии. Здесь есть почти заброшенные поселения с числом жителей не больше сотни. И живут в них в основном люди преклонного возраста. Итальянцы придумали ход, как искоренить эту проблему и оживить свои очаровательные borghi (по-итальянски «деревенька»). Мол, а давайте то, что никому не нужно даром, продадим! По номинальной цене в 1 евро.

Землетрясение как точка отсчета

Сейчас в проекте Case a 1 euro («Дом за 1 евро») участвуют уже больше двух десятков итальянских населенных пунктов по всей Италии - от Сицилии до Альп. А придумал все в начале 2000-х Витторио Сгарби. Он был мэром города Салеми на Сицилии. Исторический центр города был поврежден в результате землетрясения, а денег на реконструкцию у муниципалитета не было. И тогда Сгарби предложил продавать полуразрушенную недвижимость за 1 евро каждому, кто готов вложиться в ремонт. Тем самым убивалось два зайца: и дома восстанавливались, и в город вливались новые жители. Однако идею не удалось воплотить в жизнь. Проект прикрыла прокуратура на основании того, что нельзя продавать жилье, которое может обрушиться на голову. Тем не менее спустя некоторое время идею подхватили несколько других городков, где не было землетрясения, но было много заброшенных домов. Их владельцы перестали платить налоги и желали во что бы то ни стало избавиться от этой недвижимости. Муниципалитеты предложили: хозяева могут подарить свое жилье городу, а город уже сам найдет этим домам новых владельцев.

Аргентинка Сесилия купила виллу за 1 евро в деревне Муссомели. И совершенно счастлива. Фото: © Case a 1 euro

Продано - это успех!

В начале проекта желающих купить старинный итальянский домик особо не было. Одним из первых участников проекта была сицилийская деревенька Муссомели в провинции Кальтаниссетта. Местные власти пытались запустить продажи с 2015 года, но на их объявления никто не реагировал. А вот в 2017 случился бум.

- Мы получили не менее 60 тысяч запросов, и сюда, в Муссомели, приехали тысячи человек! - рассказывал муниципальный советник деревни Тоти Нигрелли. - Мы продали более 100 объектов недвижимости.

В городке сразу закипела жизнь, шутка ли - аж сто новых жителей, да еще и с деньгами, да еще иностранцев. Потому что в основном, конечно, дома покупают иностранцы. Например, сюда переехала аргентинка Сесилия: женщина отправилась в Италию, чтобы развеяться после смерти мужа. Провела ночь в этом городке, а на второй день уже купила старинную виллу, в которой решила начать новую жизнь.

Вдохновившись этим примером, маленькие города Италии решили делать так же. Ну а правда ведь, отличное решение. Слить весь ветхий жилой фонд иностранцам, которые вложатся в реконструкцию. Вскоре у проекта появился сайт с каталогом недвижимости, который каждый день посещают из 228 стран!

Чаще всего за 1 евро предлагают откровенные руины - как снаружи, так и внутри. Фото: © Case a 1 euro

Сколько это стоит в реальности?

Вступая в право владения недвижимостью за 1 евро, человек тут же получает новые обязательства. Как правило, он должен сделать следующее:

- подписать публичный акт о покупке собственности в течение двух месяцев;

- понести все расходы по оформлению акта купли-продажи (нотариус, оформление, передача, регистрация и т. д.);

- подготовить и подать в Технический офис муниципалитета проект ремонта и восстановления собственности, получив все необходимые заключения, как правило, в течение одного года с даты покупки;

- начать работы в течение двух месяцев, в некоторых случаях в течение двенадцати, с даты выдачи разрешения на строительство и завершить их в течение трех лет;

- для гарантии, что покупатель выполнит свои обязательства по ремонту, муниципалитет берет у покупателя залог 5000 евро на пять лет. Если обязательства не будут выполнены, то залог не возвращается.

Капитальный ремонт в Италии в среднем стоит около 100 тысяч евро, и это с огромной экономией на материалах и рабочих. Нотариус - еще примерно 10 тысяч. Оформление разрешений и заключений - даже предположить сложно, во сколько выльются, уж очень зависит от конкретного дома. Проект работ от архитектора - тоже немало. Так что неспроста эта программа проходит под лозунгом «инвестиции», а не, например, помощь бездомным обрести дом.

Причем в разных местах могут быть самые разные ограничения. В одном городке Лигурии есть условие, чтобы при реконструкции внешний вид здания был полностью идентичен тому, каким он был в свои лучшие годы. В другом городке, в провинции Лекко, вообще случился скандал: оказалось, что кадастровая стоимость этих домов была очень сильно завышена, и те, кто становился обладателем жилища за 1 евро, вскоре получал внушительный счет из налоговой.

Чаще всего за 1 евро предлагают откровенные руины - как снаружи, так и внутри. Фото: © Case a 1 euro

КСТАТИ

Дешевле найти готовое жилье

На итальянский рынок недвижимости этот проект не оказал никакого влияния. Рынок и так давно в кризисе. Готовую недвижимость в приличном состоянии можно купить за относительно низкие цены. Например, есть государственный аукцион недвижимости ASTA, куда попадают дома и квартиры, которые забрали у должников за коммунальные долги, или банки - за невыплату ипотеки. И там квартиры могут стоить гораздо ниже рыночной стоимости. Наша знакомая, например, через ASTA купила виллу, реальная цена которой была больше миллиона, всего за 300 тысяч евро. Кто-то же покупает через аукцион пятикомнатные квартиры за 20 тысяч евро, просто потому что предыдущие жильцы, например албанская или румынская семья, решили уехать в другую страну, где нашли более высокооплачиваемую работу, и бросили жилье, купленное в кредит. И банку нужно лишь вернуть остаток по их кредиту.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дает ли покупка виллы в Италии право на ВНЖ?

Нет. Тот факт, что человек является собственником дома в Италии, еще не дает ему права на получение «пермессо ди сожорно» - вида на жительство. Можно купить дом в Италии, но приезжать в него пожить как турист - по туристической визе. Италия в этом смысле пока отстает от других европейских стран (Португалии, Испании, Греции, Кипра), которые дают ВНЖ на основании покупки недвижимости. Однако наличие собственной недвижимости становится бонусом, если человек подает документы на ВНЖ по мотивам бизнес-иммиграции (когда он готов инвестировать в экономику Италии от 500 тысяч евро) или так называемого «выбранного места жительства» - residenza elettiva (нужно быть финансово независимым, быть способным оплачивать итальянские налоги, но с этим типом ВНЖ нельзя вести никакой предпринимательской и рабочей деятельности на территории Италии).