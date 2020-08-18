Кержаков высказался о шансах ЦСКА в матче против «Зенита»

«Комсомолка» расспросила легенду сине-бело-голубых Александра Кержакова о предстоящей игре Фото: Александр ГЛУЗ

Центральным матчем третьего тура Российской Премьер-Лиги станет дерби двух столиц. Действующий чемпион страны «Зенит» принимает на «Газпром Арене» ЦСКА. У обеих команд по две победы в текущем сезоне, но за питерским клубом тянется золотой шлейф чемпионского «требла»: победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке.

«Комсомолка» расспросила легенду сине-бело-голубых Александра Кержакова о предстоящей игре. Знаменитый форвард поделился своими ожиданиями от принципиального матча:

- Для меня, конечно, фаворит «Зенит». Очень уверено играли первые два тура, пусть даже набрали шесть очков, как «армейцы», но по игре выглядел уверенней «Зенит». Плюс, «Зенит» - чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка. Ещё и дома играют. Думаю, явный фаворит в этом матче «Зенит».

Кержаков рассказал, как будет выглядеть предстоящее дерби, и чего стоит опасаться «Зениту»:

- «Зенит», думаю, будет играть с позиции силы. Играют дома - трибуны их погонят вперёд. Но, при этом, они не играют в бесшабашный футбол, наоборот, у них всё очень обдуманно.

У «армейцев» неплохо действует середина поля. Не знаю, будет играть Влашич или нет, - он точно добавит сил ЦСКА. У красно-синих не очень уверено выглядит линия обороны.

Что делать ЦСКА? Сейчас я не вижу особых конкурентов для «Зенита» в России вообще. Но «армейцы» за счёт движения и концентрации могут конкурировать. Но это общие слова, которые применимы и к «Зениту» тоже.

В предыдущем матче «Зенит» обыграл крепкий «Ростов». Игра запомнилась отсутствием лидера команды Артёма Дзюбы, при этом некоторые эксперты отмечали, что фирменный прессинг команды Семака при игре без Дзюбы был эффективней, чем в присутствии капитана команды. Кержаков поделился мнением о поединке с ростовчанами и заверил, что Артём Дзюба - футболист бессменный для нынешней модели игры «Зенита»:

- За главного тренера я не могу ничего говорить. Что касается матча с «Ростовом», не в обиду «Ротору», соперник был сильнее, чем в первом туре. «Ростов» неплохо выглядел на контратаках. Но «Зенит» потому и чемпион, потому что их игра не зависит от одного-двух футболистов. У них хорошая скамейка, благодаря которой можно заменить лучших игроков. Главный тренер может варьировать и состав, и схемы на игру. И в той игре было видно, что команда добавила в скорости. Немного видоизменили манеру игры: отошли от продольных передач, которые обычно шли на Артёма. Дополнительный вариант у Семака есть, посмотрим, будут ли они его применять в дальнейшем. Но на вряд ли если Артём будет здоров, чего ему и желаю, он не будет проходить в состав.

Сейчас «Зенит» тактически не видоизменяет свою игру. Но у нас в Премьер-Лиге никто ничего не может противопоставить этому футболу. Он практичен и приносит результат, - высказался Александр Кержаков.

Стартовый свисток матча «Зенит» - ЦСКА будет дан в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию дерби покажет телеканал «Матч Премьер».