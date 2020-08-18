Мертвые все еще не могут умереть

Зомби неизобретательно использованы в фильме как аморфная масса Фото: кадр из фильма

«Поезд в Пусан» экс-мультипликатора Ён Санг-Хо был одним из главных фестивальных и коммерческих хитов 2016 года. В этом несколько перехваленном южно-корейском зомби-боевике были удачные моменты (не так уж много), но он на самом деле мало чего добавлял к не раз опробованным схемам, по которым стандартно движутся такого рода поезда. Разумеется, это была не просто феерия укусов, а метафора расслоения корейского общества – причем чересчур прозрачная и лобовая. Главного героя, работоголика-брокера, собравшегося-таки после долгих уговоров отвезти дочь к матери из Сеула в Пусан, прямо так в открытую и называют – кровососом. И только столкновение с «реальными» зомби, заставляло его перевоспитаться и понять, что без взаимовыручки и самопожертвования никуда даже в мире корейского чистогана. Лучше работал образ общества, разделенного на разные вагоны: но как бы ни запиралась в люксе элита, пролетарии-зомби ее все равно достанут и покусают.

На российские экраны выходит первый хит ковидной эпохи Фото: кадр из фильма

Продолжение фильма, чье действие разворачивается аккурат через четыре года после описанного в оригинале нашествия вурдалаков, оказалось еще более морализаторским, хотя никаких социальных проекций оно не содержит. Открывает его сцена, в которой главный герой в угаре спасения от продолжающих атаковать зомби не пускает к себе в машину миловидную женщину с дочкой и мужем: пропадите вы пропадом, сейчас главное самому спастись. Проходит два часа и герой, осознав свою ошибку и посмотрев вместе со зрителями флэшбэк, решается на акт самопожертвования под неодобрительным взглядом чернокожей, бодипозитивной женщины из ООН.

Эта нехитрая история накладывается на столь же усталый сюжет с ограблением грузовика с 20 миллионами американских долларов, которое собираются провернуть вышеназванные герои с целью просадить их потом в Гонконге, не затронутом зомби-апокалипсисом. Но денежки нужны и негодяям, устраивающим подпольные гладиаторские бои: они будут пострашнее карикатурной нежити.

Зомби неизобретательно использованы в фильме как аморфная масса. Они передвигаются и дёргаются, как в старом клипе Майкла Джексона «Триллер» (он был значительно лучше, а главное - намного короче), иногда берут числом, но их кривляния утомляют – так же, как предсказуемость первого ковидного блокбастера, которому мы, тем не менее, желаем больших успехов в дышащем на ладан мировом и российском прокате.