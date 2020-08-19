«Не хочу носить во рту унитаз»: Шаляпин снял накладные зубы

Прохор Шаляпин избавился от накладных зубов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хейтеры частенько попрекают Дмитрия Нагиева, Прохора Шаляпина и Александра Домогарова в том, что у них накладные зубы. Видимо, поэтому Прохор Шаляпин отправился на приём к стоматологу, чтобы изменить свою улыбку.

- Зубы у меня настоящие, - смеётся артист. - И это не виниры, как у Дмитрия Нагиева, а люминиры. Их установка в своё время обошлась мне в более миллиона рублей. Когда ставишь виниры, стачиваешь свои зубы. А у меня свои на месте. Просто врач надел на них голливудские пластины.

Но они мне уже надоели и я решил их снять.

По словам артиста, он устал от комментариев, что у него неестественная улыбка.

- Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои, пусть не такие белые, пусть местами кривенькие, - шутит Щаляпин. - Сейчас в Голливуде в тренде естественность. Так что я не удивлюсь, если наши звёзды тоже скоро снимут не только накладки на зубы, но и парики,-предположил артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не лягу с ней в гроб»: Шаляпин отказался уединиться с 76-летней пенсионеркой

С поэтессой Аллой Пеняевой Шаляпин познакомился ещё до проекта «Фабрика звёзд». В ту пору Пеняева работала советницей Юрия Лужкова и делала все возможное, чтобы скрасить досуг своего молодого фаворита. А Прохор (на минуточку) на 39 лет младше Аллы. (подробности)